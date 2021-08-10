Суд Манхэттена принял иск против принца Эндрю. Сына королевы обвиняют в сексуальном насилии

О том, что Вирджиния Джуффре обратилась в суд, требуя привлечь принца Эндрю к ответственности, стало известно в понедельник. Согласно официальной базе судебных документов, иск американки принят к рассмотрению федеральным судом Манхэттена.

В своем заявлении Джуффре не называет суммы возможной финансовой компенсации и не требует привлечь принца к уголовной ответственности, оставляя решение об этом “на усмотрение суда”.

В чем Джуффре обвиняет принца Эндрю?



Секс-скандал, в центре которого оказался 61-летний принц, связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Последнего в августе 2019 года нашли мертвым в тюремной камере, где тот ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией.

В своем первом интервью в эфире программы Би-би-си “Панорама” в декабре 2019 года Джуффре рассказала, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом со своими друзьями, когда ей исполнилось только 17 лет.

По ее словам, с принцем ее познакомила в 2001 году партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл. По настоянию финансиста Джуффри приехала в Лондон и в ночном клубе встретилась с герцогом Йоркским. После этого Максвелл якобы приказала ей заняться сексом с сыном королевы.

“В машине Гислейн сказала мне, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри, и мне просто стало плохо”, — говорила Джуффре.

По словам американки, позднее она встречалась с принцем на частном острове Эпштейна и в особняке финансиста в Нью-Йорке.

“Это не просто грязная история о сексе, — сказала она в интервью Би-би-си. — Это история о работорговле, об унижении и о вашей королевской семье”.

Сам принц Эндрю в интервью Би-би-си заявил, что не помнит, чтобы он когда-либо занимался сексом с Джуффре.

В ответ на запрос телекомпании CNN Букингемский дворец выпустил заявление от имени королевской семьи, в котором, в частности, говорилось: “Мы категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какой-либо сексуальный контакт или отношения с Вирджинией Робертс (девичья фамилия Джуффре — Би-би-си)”.