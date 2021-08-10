“Самая маленькая девочка на свете” отправилась домой после года интенсивной терапии

Мама Вон Мэй Лин родила её на 25-й неделе, и ребенку потребовались 13 месяцев интенсивной терапии. Год назад Национальная университетская больница Сингапура давала девочке средний прогноз, а сейчас называет её “чудесным ребёнком эпохи ковида”.

Матери Ю пришлось родить через кесарево сечение на четыре месяца раньше срока, поскольку у неё диагностировали преэклампсию — повышенное давление в сочетании с отёками внутренних органов. Это состояние может возникнуть во второй половине беременности и представляет опасность и для женщины, и для ребёнка.

При этом первые роды Вон прошли успешно: сейчас её первому ребёнку, старшему брату Ю, четыре года. Теперь и жизнь девочки вне опасности: она весит 6,3 кг и достаточно здорова, несмотря на периодические проблемы с дыханием. Во время пребывания в реанимации малышка была подключена к искусственной вентиляции лёгких.

Родители Ю Суань собрали 366 тыс. сингапурских долларов (270 тыс. долларов США) на оплату услуг больницы путём краудфандинга.

Предыдущей случай, когда врачам удалось спасти преждевременно рожденную девочку, был в 2018 году в американском штате Айова. Там на свет появился ребенок массой 245 граммов.