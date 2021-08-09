Министр стиля. Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?

Много шума возникло после того, как премьер появилась на встрече с королевой Елизаветой II в лакированных кожаных ботфортах. Стилисты похвалили сапоги, но посоветовали политику одеваться не только модно, но и в соответствии с положением и возрастом.

Запретных моделей для политика, казалось, не существует: высокие сапоги из змеиной кожи, туфли с узорами и крупными стразами, даже разноцветные резиновые сапоги. Но самой любимой обувью политика считают ее знаменитые леопардовые туфли За выбором обуви Терезы Мэй внимательно следили СМИ. Например, на встречу с испанским королем Фелипе она надела лодочки с этническим узором, напоминающим пиджаки матадоров, а на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном — балетки с принтом в виде женских губ.

Однако в большинстве случаев Мэй привлекала к себе повышенное внимание яркими нарядами. Многих коллег по партии раздражало то, что она носит дизайнерские костюмы и дорогие туфли. Еще до того, как Тереза села в кресло премьера, она прославилась любовью к экстравагантной обуви, подчеркивающей стройность ее ног. В ее гардеробе — сотни пар обуви, каждая хранится в прозрачной коробке.

В одной оценке мнения сходились точно: Тереза всегда была в центре внимания. Порой причиной тому становились неловкие моменты, в центре которых оказывалась премьер. Многие из них стали мемами: блогеры и журналисты наперебой обсуждали ее неловкие танцы, слишком глубокие реверансы перед членами британской королевской семьи у очевидцев вызывали улыбку. Нелегко ей приходилось и на международных форумах. Однажды в Берлине Терезе пришлось сидеть в машине, ожидая, пока ей откроют дверь, — сломался замок на ручке.

“Она вообще бесхребетная дура”, — резко отзывался о Терезе Мэй бывший президент США Дональд Трамп. В окружении британского премьера рассказывали, что американский лидер третировал и унижал коллегу. Аналогичным образом отзывался о Мэй один из ее коллег по Консервативной партии: “Вообще, она редкостная мерзавка. С ней нелегко работать”. В то же время один из журналистов писал: “Мэй обладает обаянием, ораторскими качествами и привлекательностью холодильника, забитого просроченными полуфабрикатами”.

Как и любую другую женщину в британской политике, Терезу Мэй неминуемо сравнивали с первой женщиной-премьером Маргарет Тэтчер , тем более что многие детали их биографий схожи. Тэтчер — дочь методистского пастора, Мэй — дочь англиканского священника. Обе окончили Оксфорд, где Маргарет изучала химию, а Тереза — географию. Обе удачно вышли замуж, хотя у Тэтчер, в отличие от Мэй, были дети.

Из-за одних штанов Мэй едва не разгорелся скандал. На фотосессию для Sunday Times британский премьер пришла в кожаных брюках кофейного цвета от Burberry за 995 фунтов стерлингов (101,6 тысячи рублей) и кроссовках за 295 фунтов стерлингов (чуть больше 30 тысяч рублей). Британцы посчитали, что их премьер не должна надевать столь дорогие вещи, когда страна сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Но глава правительства никогда не реагировала на нападки, продолжая одеваться так, как ей диктовал собственный вкус.

Больше всего бывшая политик любит длину мини. На церемонию награждения “Гордость Великобритании” (Pride of Britain Awards) она пришла в довольно коротком красном платье, которое тут же раскритиковали как британские дизайнеры, так и простые жители. Они посоветовали Терезе брать пример с герцогини Кембриджской Кэтрин, которая считается в Соединенном Королевстве примером утонченного вкуса.

Уважение к королевской семье она демонстрирует, отдавая предпочтение британским производителям: носит пальто и обувь Russell & Bromley, жакеты из твида L. K. Bennett, а также вещи бренда Barbour, который очень любят королева Елизавета II и Кейт Миддлтон В 2013 году на съезде партии бывшая премьер-министр выступала в костюме от Vivienne Westwood в классическую синюю шотландскую клетку, стоимостью свыше 1000 фунтов стерлингов (более 102 тысяч рублей). Через два года на саммит Women in the World она пришла в платье Escada длиной выше колена и с асимметричным вырезом, цена которого составляла 600 фунтов стерлингов (61 тысяча рублей). На одно из мероприятий она надела дорогое облегающее платье Roland Mouret.

Терезу Мэй нередко упрекали в расточительности. Она предпочитает довольно массивные и дорогие ювелирные украшения — например, крупные жемчужные ожерелья или огромные браслеты с изображением полотен кисти великих художников.

Будучи сторонницей премьера Дэвида Кэмерона , она сразу же выдвинула свою кандидатуру на пост главы правительства, как только стало ясно, что он уходит в отставку. Сделав это, она осуществила свою давнюю мечту — заняла пост премьера.

Политические взгляды Мэй и Тэтчер сильно различались. Тереза, в отличие от Маргарет, верила в социальные программы для страны. При этом оппоненты не раз критиковали ее непоследовательность и двойные стандарты. Она могла одной рукой голосовать за легализацию однополых браков, а другой — за запрет таким парам усыновлять детей, выступала против выхода Британии из ЕС и при этом против дальнейшей интеграции Соединенного Королевства в Европейский союз .

Порой Мэй все же прибегала к образу “железной леди”. Она хотела казаться прагматичной, лишенной ненужного идеализма. На встречах с избирателями выяснилось, что она не умеет разговаривать с простым народом, предпочитая живым беседам заученные фразы. За это она заслужила издевательское прозвище Maybot (в значении робот, бубнящий одно и то же).

Мэй все аналогии с “железной леди” отвергала: “Думаю, второй Маргарет Тэтчер быть не может. Мне не нравятся ролевые модели. Какой бы работой я ни занималась, я всецело ей себя посвящаю и пытаюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько могу” Но эти женщины похожи даже чертами характера. В окружении Терезы говорили, что она хладнокровная, честолюбивая, с железной волей. “Мэй — чертовски сложная женщина, но нам с вами приходилось работать и с Маргарет Тэтчер”, — охарактеризовал ее как-то бывший лорд-канцлер Кеннет Кларк.

В начале политической карьеры Тереза и правда будто копировала стиль Маргарет, однако потом начала разбавлять строгие наряды интересными деталями, расставляя экстравагантные акценты. Университетские друзья вспоминали, что Мэй всегда мечтала стать первой женщиной-премьером в Великобритании и ужасно расстроилась, когда ее опередила Тэтчер — во многом из-за разницы в возрасте. Но своих позиций она не сдала, и ей удалось стать второй женщиной во главе британского правительства.

Коллеги Мэй рассказывали, что она типичный интроверт: с ней невозможно подружиться, она плохо сходится с людьми и терпеть не может публичные выступления. Но близкие Терезы с этим не согласны — по их словам, она верный друг. Одним из тех, кому удалось расположить к себе Терезу, стал ее муж Филип Мэй. Они познакомились в 1976 году в дискуссионном клубе Oxford Union, через четыре года поженились и с тех пор счастливо живут вдвоем.

“Не вкус, а настоящий кошмар”

В июле 2019 года Тереза Мэй ушла с поста премьера, ее кресло занял бывший мэр Лондона, эксцентричный политик Борис Джонсон. На следующий день после этого папарацци засекли ее на матче по крикету сборной Англии против Ирландии. Такое развлечение может позволить себе не каждый: билет стоит около 270 фунтов стерлингов (27,5 тысячи рублей).

Летний отпуск Мэй обычно проводит в горах, например, в Швейцарии, где вместе с мужем совершает пешие прогулки и занимается скандинавской ходьбой под музыку Моцарта или песни группы ABBA. В сеть также просачивались ее снимки во время отдыха на роскошной яхте в компании друзей. Для таких встреч она выбирает вещи в спортивном стиле.

Политические взгляды Мэй и Тэтчер сильно различались. Тереза, в отличие от Маргарет, верила в социальные программы для страны. При этом оппоненты не раз критиковали ее непоследовательность и двойные стандарты. Она могла одной рукой голосовать за легализацию однополых браков, а другой — за запрет таким парам усыновлять детей, выступала против выхода Британии из ЕС и при этом против дальнейшей интеграции Соединенного Королевства в Европейский союз.

Будучи сторонницей премьера Дэвида Кэмерона, она сразу же выдвинула свою кандидатуру на пост главы правительства, как только стало ясно, что он уходит в отставку. Сделав это, она осуществила свою давнюю мечту — заняла пост премьера.

Коллеги Мэй рассказывали, что она типичный интроверт: с ней невозможно подружиться, она плохо сходится с людьми и терпеть не может публичные выступления. Но близкие Терезы с этим не согласны — по их словам, она верный друг. Одним из тех, кому удалось расположить к себе Терезу, стал ее муж Филип Мэй. Они познакомились в 1976 году в дискуссионном клубе Oxford Union, через четыре года поженились и с тех пор счастливо живут вдвоем.

“Не вкус, а настоящий кошмар”

В июле 2019 года Тереза Мэй ушла с поста премьера, ее кресло занял бывший мэр Лондона, эксцентричный политик Борис Джонсон. На следующий день после этого папарацци засекли ее на матче по крикету сборной Англии против Ирландии. Такое развлечение может позволить себе не каждый: билет стоит около 270 фунтов стерлингов (27,5 тысячи рублей).

Летний отпуск Мэй обычно проводит в горах, например, в Швейцарии, где вместе с мужем совершает пешие прогулки и занимается скандинавской ходьбой под музыку Моцарта или песни группы ABBA. В сеть также просачивались ее снимки во время отдыха на роскошной яхте в компании друзей. Для таких встреч она выбирает вещи в спортивном стиле.