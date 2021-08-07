"Эстонская закрытость перестала быть для нас проблемой". Топовая ИТ-предпринимательница из Англии — о переезде в Эстонию и бизнесе по-женски(4)
И все же, наверное, у нас здесь культура работы и общения несколько другая, чем в Объединенном Королевстве?
Вы знаете, для меня было гораздо более серьезным шоком, когда мы с мужем перебрались из Лондона в Шотландию. Мне нравится атмосфера в вашей стране: вы ставите цели и добиваетесь их. Эмоциональная часть вашего культурного идентитета, такая как закрытость и скромность, конечно, сначала нас несколько смутила, но после того как мы с мужем ее, так сказать, “раскусили”, она перестала быть для нас загадкой или проблемой.
После того, как мы стали э-резидентами, мы уже приезжали в Эстонию 4-5 раз, и когда мы приехали в последний раз, то в какой-то момент мы посмотрели на мир вокруг, на нашу собственную страну, которая из-за Брекзита решила закрыться от всего мира и решили, что лучше мы останемся здесь. С собой у меня была только одна сумка, и мы начали здесь заново выстраивать свою рутину. Но я все еще считаю, что ваш местный путь развития мне более близок, и поэтому сейчас мы развиваем в Эстонии свой новый бизнес.
В принципе, я привыкла идти по непознанным тропам. Моя семья родом из Норфолка и в течение более чем 40 лет я была единственным членом своей семьи, у которого было высшее университетское образование. Я из деревенской местности, и наша жизнь там протекала по знакомым сценариям. Я сама решила, что изменю этой закономерности и решила перебраться в Лондон. До меня ни один член моей семьи так не делал. До того, как я перебралась в столицу, я не была знакома с образованными и предприимчивыми людьми и для меня этот мир был настолько новым, насколько только можно себе представить.
Конечно, Лондон крайне разнообразен, и он принял меня. Именно с того момента я начала двигаться в русле тех ценностей, которые я до сих пор уважаю больше всего — это образование, современные знания и предпринимательство. Я абсолютно уверена, что это самые важные и универсальные ценности, которые не теряют своей актуальности все те 40 лет, которые я работаю.
Быть женщиной и работать, в принципе, в достаточно маскулинном секторе — это сложно?
Конечно, я бы солгала, сказав, что то, что я женщина, никогда мне не мешало. Также я вижу, что женщины по всему миру начали стремиться создавать материальную основу для самих себя и своих детей. К сожалению, для женщин это зачастую связано с выгоранием и архибольшой нагрузкой, так как они делают большую работу и в семье.
То есть быть женщиной в наше время — это непросто, и так как я имею за спиной опыт выстраивания международных фирм и новых бизнес-направлений, мне кажется, что основать большой бизнес, основанный на внешних инвестициях — это гораздо проще, чем вырастить свой собственный бизнес из дела, которое любишь. Но это, конечно, совсем не причина не пробовать и не начинать. Единственный совет, который я могу дать женщинам — начинающим предпринимателям — это минимизировать время, когда они все делают сами и по возможности быстро делегировать те сферы, которыми вы не наслаждаетесь и которые забирают у вас энергию.
Мужчины обычно не говорят на эти темы, но так как женщина в семье находится в постоянной состоянии отдавания и инвестирования своей энергии в родных, семью, друзей, дом и работу, а также десятки деталей и мелочей, для женщины особенно важно сохранять, беречь и множить свой собственный энергетический потенциал.
Если вы планируете или уже работаете над созданием собственного бизнеса, постарайтесь выстроить вместе со своим делом и сеть поддержки, которая поможет вам сконцентрироваться на том, что вы действительно любите делать. Я желаю вам успеха в вашем деле!
Преприниматель Вики Брок в настоящий момент основывает свой пятый стартап под названием Vistaworks, который создает защитные решения в сфере кибербезопасности. Перед этим Вики основала предприятие Clear returns, которое работало в сфере технологий розничной торговли, а также фирму Top Tech Startup in Europe по заказу Европейской Комиссии.
Scotland Women In Technology назвало Вики Брок женщиной года, также самой впечатляющей персоной — предпринимателем в рамках Шотландского Конкурса Предпринимателей. Вик. Является посланником организации женщин / предпринимателей Шотландии Women’s Enterprise Scotland (WES) и является членом правления нескольких некоммерческих организаций в том числе Open Knowledge Foundation. В 2014 году Вики завоевала приз Инноватора Года в рамках FDM Everywoman in Technology Awards и была названа Forbes.com одной из 9 топовых женщин/предпринимателей мира, за кем стоит следить и с кого брать пример.