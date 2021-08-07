"Эстонская закрытость перестала быть для нас проблемой". Топовая ИТ-предпринимательница из Англии — о переезде в Эстонию и бизнесе по-женски

И все же, наверное, у нас здесь культура работы и общения несколько другая, чем в Объединенном Королевстве?

Вы знаете, для меня было гораздо более серьезным шоком, когда мы с мужем перебрались из Лондона в Шотландию. Мне нравится атмосфера в вашей стране: вы ставите цели и добиваетесь их. Эмоциональная часть вашего культурного идентитета, такая как закрытость и скромность, конечно, сначала нас несколько смутила, но после того как мы с мужем ее, так сказать, “раскусили”, она перестала быть для нас загадкой или проблемой.

После того, как мы стали э-резидентами, мы уже приезжали в Эстонию 4-5 раз, и когда мы приехали в последний раз, то в какой-то момент мы посмотрели на мир вокруг, на нашу собственную страну, которая из-за Брекзита решила закрыться от всего мира и решили, что лучше мы останемся здесь. С собой у меня была только одна сумка, и мы начали здесь заново выстраивать свою рутину. Но я все еще считаю, что ваш местный путь развития мне более близок, и поэтому сейчас мы развиваем в Эстонии свой новый бизнес.

В принципе, я привыкла идти по непознанным тропам. Моя семья родом из Норфолка и в течение более чем 40 лет я была единственным членом своей семьи, у которого было высшее университетское образование. Я из деревенской местности, и наша жизнь там протекала по знакомым сценариям. Я сама решила, что изменю этой закономерности и решила перебраться в Лондон. До меня ни один член моей семьи так не делал. До того, как я перебралась в столицу, я не была знакома с образованными и предприимчивыми людьми и для меня этот мир был настолько новым, насколько только можно себе представить.

Конечно, Лондон крайне разнообразен, и он принял меня. Именно с того момента я начала двигаться в русле тех ценностей, которые я до сих пор уважаю больше всего — это образование, современные знания и предпринимательство. Я абсолютно уверена, что это самые важные и универсальные ценности, которые не теряют своей актуальности все те 40 лет, которые я работаю.