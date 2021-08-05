ФОТО | Смотрите, какие символичные украшения выбрала Меган Маркл в день 40-летия
4 августа, в день своего 40-летия, герцогиня Сассекская записала двухминутное видео, в котором призвала своих друзей из Голливуда присоединиться к собственной благотворительной программе наставничества.
В своем обращении Меган Маркл призвала обратить внимание на помощь женщинам, находящимся в затруднительном положении:
На кадрах ролика Меган Маркл появилась в двух ожерельях лос-анджелесского ювелирного бренда Logan Hollowell.
Как пишет издание, оба аксессуара из белого золота и бриллиантов изображают созвездия знаков зодиака ее детей: двухлетнего Арчи (телец) и двухмесячной Лилибет (близнецы). Общая стоимость подвесок составляет 2431 фунт стерлингов (около 2850 евро).
Ранее в августе близкие к паре источники сообщили, что принц Гарри купил “смехотворно дорогой” торт к 40-летию своей жены. Он заказал праздничное лакомство в элитной пекарне Posies & Sugar в Санта-Барбаре. Трехъярусный торт, рассчитанный на 30 человек, продается в заведении по цене 225 долларов (около 190 евро).