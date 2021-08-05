“Разбивайся, это никого не интересует”. Страшная травма легендарной гимнастки: вместо Олимпиады — паралич на 26 лет(3)
Исполнила элемент, который потом запретили; а когда победила на ЧМ - расплакалась от разочарования
Мухина пришла в гимнастику поздно, поэтому поэтому нарабатывала растяжку и разучивала базовые элементы ускоренно - помогла любовь к спорту. Под руководством Александра Эглита удалось быстро выполнить норматив КМС, взять золото чемпионата Москвы.
Когда Елене было 14, Эглит позвал тренера из сборной - Михаила Клименко, тот уже работал со своим братом Виктором и привел его к золоту Олимпиады-1972. Клименко взял Мухину к себе, хотя до этого тренировал только мужчин.
Сразу стало понятно, что козырем Мухиной будет запредельная сложность. Девушка покорно выполняла все наставления Клименко, хотя порой было очень тяжело: «Сама я человек очень безвольный. Приходилось как-то заставлять, убеждать себя, преодолевать. Сначала это делал мой тренер, потом я сама», - вспоминала гимнастка.
Ставка на суперэлементы сработала - всего через два года после перехода к Клименко Мухину рассматривали как кандидата на поездку в Монреаль-1976. Не взяли на Игры только из-за нестабильности - тем более в сборной СССР и без нее был богатый выбор: Ольга Корбут, Нелли Ким, Людмила Турищева.
Уже через год на Евро Мухина превратилась в главную звезду спортивной гимнастики: минимально проиграла многоборье олимпийской чемпионке Наде Комэнеч, зато взяла три золота на снарядах. Руководство румынской сборной даже велело своему лидеру досрочно покинуть турнир, видя такое преимущество советской спортсменки.
Тогда же Мухина показала невероятный элемент, названный в ее честь, а после запрещенный.
«Петля Мухиной» на брусьях - это усложненная «петля Корбут»: девушка становилась ногами на высокую перекладину, делала сальто назад с винтом, затем цепляясь за нижнюю перекладину, шла на переворот и возвращалась на верхнюю - тоже с винтом.
«Получилось нечто фантастическое. Зрители ахают и закрывают глаза, а Мухина, как в цирке, взмывает над брусьями и словно порхает в воздухе. Однажды Лена сказала: «Когда я делаю свою петлю, то мне нисколько не страшно. А вот когда смотрю выступление, записанное на кинопленку, тогда почему-то пугаюсь - неужели это я?» - рассказывала в автобиографии Нелли Ким.
«Петля Мухиной» - на 3:44
На ЧМ-1978 Мухина приехала уже лидером и подтвердила статус: взяла три золота, в том числе главное - в абсолютном многоборье. А на пьедестале заплакала, но не от радости:
«На чемпионат мира я ехала прощаться со спортом. Я больше не выдерживала. Не столько физическую нагрузку, сколько психологическую. Физически сил у меня было не так много, вылезала я только на технической подготовке и на эмоциональном сосредоточении.
Когда я встала на пьедестал, было жуткое разочарование: я поняла, что я чемпионка прошедшего чемпионата мира. Что вот я сойду с этого пьедестала - и все надо начинать сначала. Я хотела уйти, но внутри было ощущение, что никто меня не отпустит. Поэтому во время гимна были слезы разочарования».
«По-человечески это было жуткое унижение. Из меня сделали дерьмо»
У Мухиной было несколько причин завершить карьеру. Первая - череда серьезных травм.
В 1975-м во время Спартакиады народов СССР она неудачно приземлилась на голову, отрабатывая элемент. Рентген показал отрыв остистых отростков шейных позвонков - поворачивать голову при такой травме почти невозможно, пришлось носить ортопедический ошейник. Гимнастку положили в больницу, но каждый день к ней приходил Клименко и забирал на тренировку в зал. Тогда Мухина впервые почувствовала слабость, которая уже не покидала ее до конца карьеры.
«В полубессознательном состоянии отработала еще и вольные, и бревно. Когда стало совсем плохо, подошла к тренеру, но он лишь процедил сквозь зубы: «Ты вечно ищешь повод ничего не делать», - рассказывала Мухина.
Осенью 1979-го она вышла на показательные соревнования на турнире в Англии и сломала ногу; загипсовали на 1,5 месяца, а когда сняли - выяснилось, что кости разошлись. Гипс наложили снова, и уже на следующий день Клименко настоял на том, чтобы Мухина вернулась в зал. Она приступила к тренировкам, но приземлялась на одну ногу. Через два месяца после окончательного снятия гипса гимнастке удалось полностью восстановить программы с ультрасложными элементами.
После перелома и тяжелого восстановления Мухина в очередной раз задумалась об уходе из спорта - не попала на ЧМ потеряла стабильность и желание тренироваться. Выступление на московской Олимпиаде было под вопросом: чемпионат страны Елена пропустила, а в июне на Кубке СССР заняла лишь 14-е место.
«Она не была претендентом на золото Игр. Она вообще в команду не попадала. А Михаил Клименко очень хотел стать тренером олимпийской чемпионки - а тогда точно знали, что команда выиграет Олимпиаду. Он заставлял ее, а у нее безумно болела нога», - рассказывала Лариса Латынина.
С одной стороны, Клименко был опытным тренером, новатором гимнастики, фанатично любил спорт. В то же время многие называли его деспотом - он не давал поблажек, не обращал внимания на психологическое состояние учеников. Когда Мухина возвращалась после перелома, Клименко заставлял ее экстренно сбрасывать вес - девушка бегала кроссы по ночам, а утром приходила на тренировку в зал.
«Тогда это было какое-то кошмарное рабство. Речь не шла о том, хочу или не хочу, а о том - могу или нет. Ну не можешь - а кого это интересует? Надо - иди и делай. Я говорю: я сейчас просто пойду и разобьюсь. Ответ: разбивайся, это никого не интересует.
Это то, что касается непосредственно спорта, а чисто по-человечески это было жуткое унижение. Из меня сделали просто дерьмо, так и говорилось: ты дерьмо, а все, чего ты достигла, это я».
За две недели до Олимпиады получила травму спины и больше не вставала
Последний шанс попасть на Игры-1980 у Мухиной оставался на сборе в Минске - его проводили за несколько недель до Олимпиады. Узнав, что его ученица, вероятно, не отберется, Клименко полетел на один день в Москву - уговаривать руководство.
На сборе тренер максимально усложнил программу Мухиной: на вольных она выполняла мужской элемент «сальто Томаса» - полтора сальто с поворотом на 540 градусов и приземлением головой вниз в кувырок. Перед отъездом Клименко сказал Елене делать прыжок только в поролоновую яму.
Она приехала на сбор с больными коленям и голеностопами, воспалением кисти. Не раз говорила тренеру, что ей не хватает высоты и скорости для опасного сальто - и, несмотря на все это, 3 июля вышла на помост.
«В тот день Лена неважно себя чувствовала, но тренер настоял, чтобы она сделала прогон, показала всю программу с максимальной сложностью в вольных упражнениях», - рассказывала двукратная чемпионка Игр Лидия Иванова, не уточняя, о каком тренере речь.
Мухина пошла и на «сальто Томаса», но прыжок не получился - то ли она раньше раскрылась, то ли не докрутила винт и рухнула на землю.
«Я разбежалась, оттолкнулась, а дальше, как во сне: вижу, к ковру, на котором я разминалась, бегут люди. Оказывается, это они ко мне все бегут. Хочу встать, а встать не могу, хотя голова ясная. Хочу рукой пошевелить - не могу. И тут откуда-то мысль: наверное, это катастрофа».
«Проблемы Лены начались не за несколько недель до Москвы-80, а за год или раньше: ее заставляли делать сложнейшие элементы. Их делали все главные соперники, и чтобы побеждать - требовалось нечто новое. А Лена не была готова - просто физических сил не хватало; я это видела и удивлялась, зачем же ее заставляют.
Не вспомню последний турнир - то ли Спартакиада народов СССР, то ли чемпионат Союза: Лена падала почти на каждом снаряде. Если не падала, то очень плохо приземлялась», - вспоминала в интервью Sports.ru Нелли Ким.
Мухина получила перелом позвоночника с повреждением спинного мозга - очень серьезная травма, нужна немедленная операция. Но в Минске не нашлось специалиста - в итоге оперировали Мухину по одним сведением через день после падения, по другим - через три.
Повреждения спинного мозга оказались необратимыми - Елену парализовало. Оставалась небольшая подвижность в плечах и локтях, но двигать руками и ногами было невозможно, а те малейшие движения, которые Мухина все-таки делала, доставляли ей невыносимую боль.
«Я несколько раз видела свое падение во сне. Видела, как меня выносят из зала. Понимала, что рано или поздно это действительно произойдет. Я чувствовала себя животным, которое гонят хлыстом по бесконечному коридору. Но снова и снова приходила в зал. Наверное, это судьба. А на судьбу не обижаются».
Около года Мухина провела в спинальном отделении московской больницы. Там ей восстанавливали подвижность конечностей, но занятия приносили боль и слезы, а когда наметилось ухудшение в состоянии почек, от тренировок отказались. Там же Елена смотрела Олимпиаду - уговорила медсестер принести в палату телевизор.
«В свое время, когда я очень уставала, мечтала о моменте, когда можно будет полежать столько, сколько хочется, почитать. Чтобы никто не доставал, чтобы никто не трогал. Желание осуществилось - я легла. Я могу лежать, я могу читать, и меня никто теперь не трогает. Но какой ценой?»
26 лет провела в постели без движения, но не разлюбила спорт
После затяжного лечения и многочисленных операций Мухина поняла, что из больницы надо выписываться, менять отношение к жизни.
«Конечно, поначалу я страшно жалела себя. Особенно когда впервые после травмы вернулась домой, откуда уходила на своих ногах, и где все по-прежнему предполагало присутствие человека на ногах», - вспоминала она.
Елена поступила в Московский институт физкультуры. К ней приезжали преподаватели, читали лекции, а после экзаменов летом 1984-го вручили диплом. Мухина смотрела все соревнования по спортивной гимнастике, обсуждала с экспертами, делала замечания и давала советы.
И в то же время боролась с бытовыми неудобствами - бабушке, которая ее вырастила, было сложно ухаживать за парализованной девушкой. На помощь приходили подруги по команде, юные спортсменки из ЦСКА, студентки института физкультуры.
Елена почти не давала интервью, зато принимала посетителей - в конце жизни она обратилась к религии, а еще верила, что может распознать любое заболевание.
Мухина потеряла мать в раннем детстве, а отец объявлялся после трагедии лишь ради денег. Еще одним предательством Елена считала отношение Клименко: после той травмы он покинул клуб и сборную и отправился в Италию. Говорили, что он тяжело переживал происшествие с Мухиной, но так ни разу и не навестил ее.
Когда Клименко вернулся в Москву, Елена категорически отказалась от встречи, а ее состояние тут же ухудшилось. Она ушла из жизни в декабре 2006-го - после 26 лет неподвижности. Тренер пережил ученицу на год.
«Мне жалко Клименко, он жертва системы, член клана людей, которые «делают свою работу». Все вокруг меня были нейтральными наблюдателями и соблюдали тишину. Позже они говорили, что я была не готова исполнить тот элемент. Но они были безмолвны. Никто не останавливал человека, который забыв про все, неистово тренировался».