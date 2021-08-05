“Разбивайся, это никого не интересует”. Страшная травма легендарной гимнастки: вместо Олимпиады — паралич на 26 лет

«Получилось нечто фантастическое. Зрители ахают и закрывают глаза, а Мухина, как в цирке, взмывает над брусьями и словно порхает в воздухе. Однажды Лена сказала: «Когда я делаю свою петлю, то мне нисколько не страшно. А вот когда смотрю выступление, записанное на кинопленку, тогда почему-то пугаюсь - неужели это я?» - рассказывала в автобиографии Нелли Ким.

«Петля Мухиной» на брусьях - это усложненная «петля Корбут»: девушка становилась ногами на высокую перекладину, делала сальто назад с винтом, затем цепляясь за нижнюю перекладину, шла на переворот и возвращалась на верхнюю - тоже с винтом.

Тогда же Мухина показала невероятный элемент, названный в ее честь, а после запрещенный.

Уже через год на Евро Мухина превратилась в главную звезду спортивной гимнастики: минимально проиграла многоборье олимпийской чемпионке Наде Комэнеч, зато взяла три золота на снарядах. Руководство румынской сборной даже велело своему лидеру досрочно покинуть турнир, видя такое преимущество советской спортсменки.

Ставка на суперэлементы сработала - всего через два года после перехода к Клименко Мухину рассматривали как кандидата на поездку в Монреаль-1976. Не взяли на Игры только из-за нестабильности - тем более в сборной СССР и без нее был богатый выбор: Ольга Корбут, Нелли Ким, Людмила Турищева.

Сразу стало понятно, что козырем Мухиной будет запредельная сложность. Девушка покорно выполняла все наставления Клименко, хотя порой было очень тяжело: «Сама я человек очень безвольный. Приходилось как-то заставлять, убеждать себя, преодолевать. Сначала это делал мой тренер, потом я сама», - вспоминала гимнастка.

Когда Елене было 14, Эглит позвал тренера из сборной - Михаила Клименко , тот уже работал со своим братом Виктором и привел его к золоту Олимпиады-1972. Клименко взял Мухину к себе, хотя до этого тренировал только мужчин.

Исполнила элемент, который потом запретили; а когда победила на ЧМ - расплакалась от разочарования

«Петля Мухиной» - на 3:44

На ЧМ-1978 Мухина приехала уже лидером и подтвердила статус: взяла три золота, в том числе главное - в абсолютном многоборье. А на пьедестале заплакала, но не от радости:

«На чемпионат мира я ехала прощаться со спортом. Я больше не выдерживала. Не столько физическую нагрузку, сколько психологическую. Физически сил у меня было не так много, вылезала я только на технической подготовке и на эмоциональном сосредоточении.

Когда я встала на пьедестал, было жуткое разочарование: я поняла, что я чемпионка прошедшего чемпионата мира. Что вот я сойду с этого пьедестала - и все надо начинать сначала. Я хотела уйти, но внутри было ощущение, что никто меня не отпустит. Поэтому во время гимна были слезы разочарования».

«По-человечески это было жуткое унижение. Из меня сделали дерьмо»

У Мухиной было несколько причин завершить карьеру. Первая - череда серьезных травм.

В 1975-м во время Спартакиады народов СССР она неудачно приземлилась на голову, отрабатывая элемент. Рентген показал отрыв остистых отростков шейных позвонков - поворачивать голову при такой травме почти невозможно, пришлось носить ортопедический ошейник. Гимнастку положили в больницу, но каждый день к ней приходил Клименко и забирал на тренировку в зал. Тогда Мухина впервые почувствовала слабость, которая уже не покидала ее до конца карьеры.

Во время подготовки к ЧМ-1977 гимнастка так ударилась боком о брусья, что по нижней жерди пошла трещина. Мухиной показалось, что ребра сломаны, но посидев на матах несколько минут, она встала и доделала тренировку.





«В полубессознательном состоянии отработала еще и вольные, и бревно. Когда стало совсем плохо, подошла к тренеру, но он лишь процедил сквозь зубы: «Ты вечно ищешь повод ничего не делать», - рассказывала Мухина.