03.08.2021, 15:22
Таллиннская пиццерия попала в ТОП-50 лучших в Европе(51)
Photo by Nataliya Vaitkevich from Pexels
Таллиннская пиццерия Kaja Pizza Köök попала в ежегодный рейтинг “Топ-50 лучших пиццерий Европы-2021”. Посмотреть его можно на сайте премии.
Расположенная в Таллинне Kaja Pizza Köök заняла в рейтинге 46 место.
Лидером рейтинга стала в этом году Peppe Pizzeria из Парижа. В первой пятерке также заведения из Вены, Мадрида, Лондона и Копенгагена.
Несмотря на то, что это итальянская премия, итальянцы не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг, который в этом году пока не опубликован.
В прошлом Kaja Pizza Köök уже входила в рейтинг “Топ-50 лучших пиццерий Европы”, так, в 2020 году она заняла в нем 50-е место, в 2019-м — 47-е.
Кроме того Kaja Pizza Köök вместе с рестораном OKO из Виймси в этом году вошла в “ТОП-50 лучших пицц Европы” по версии портала “Big 7 Travel”, где заняла 42-е место (у OKO — 44-е место).