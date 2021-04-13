Составлен ТОП-10 лучших городов мира для комфортной жизни с детьми. На каком месте Таллинн?

Составляя первый рейтинг, эксперты учитывали 6 факторов: качество жизни, уровень преступности, количество школ, возможности доступных активностей на свежем воздухе, уровень затрат на воспитание ребенка и стоимость аренды жилья. Результаты следующие.

Лучшие города мира для семей

Рейкьявик (Исландия)

Лиссабон (Португалия)

Веллингтон (Новая Зеландия)

Таллин (Эстония)

Хельсинки (Финляндия)

Оттава (Канада)

Любляна (Словения)

Вена (Австрия)

Токио (Япония)

Канберра (Австралия)

Из всех стран Балтии только Эстонии удалось попасть в рейтинг, причем на довольно почетное — четвертое место.

Также эксперты назвали самые здоровые города мира для жизни с детьми. В этом рейтинге учитывались 5 показателей: уровень счастья, уровень загрязнения в городе, уровень преступности, качество жизни и уровень затрат на содержание ребенка.

Согласно этому рейтингу, на первом месте оказался Хельсинки. Помимо него в первую десятку из городов ЕС вошли Стокгольм (на 6-м месте), Амстердам (на 8-м) и Копенгаген (на 9-м).