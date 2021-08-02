ФОТО | В Японии сделали кимоно для каждой страны — участницы Олимпиады 2021 года. Смотрите, какое "досталось" Эстонии

Над проектом Imagine Oneworld Kimono Project трудились ведущие японские красильщики, производители текстиля, швеи и другие мастера. Инициатор проекта, дизайнер Йошимаса Такакура, запустил его еще в 2014 году с целью популяризовать культуру Японии через классический костюм, а также создать символ единения и гармонии всех стран мира. На реализацию проекта ушло 6 лет, он воплотился в жизнь, в основном, благодаря краудфандингу.

Пошив одного кимоно обходился почти в 1 млн иен (около 7700 евро) и занимал по времени 6 месяцев.

Каким авторы увидели кимоно эстонской команды?

Как говорится на сайте проекта, в работе, основанной на цветах эстонского флага, синем, белом и черном, центральным элементом является национальный цветок Эстонии — василек, который удовлетворяет вкусы людей, предпочитающих простой дизайн. На первый взгляд узор выглядит простым, но если присмотреться, можно увидеть, что каждый цветок обрамляет светло-фиолетовый контур, сами лепестки и сердцевинки цветков покрыты разнообразными узорами. Кроме того, судя по авторскому описанию (на фото этого не видно) на кимоно среди узоров можно увидеть рождественскую елку, которая придает работе красок и юмора, — так как, по одной из версий, именно в Эстонии зародилась традиция ставить рождественские елки на площадях европейских городов.

Пояс для кимоно — оби — соткан в традиционной технике Нисидзин-ори, особое внимание уделено народным узорам, воссозданным по материалам, полученным в эстонских музеях. Авторский замысел чувствуется и в цветовой гамме: любимый японцами красный цвет ярко выделяется на фоне сине-черно-белого эстонского колорита.

Какие кимоно получили другие страны-участницы Олимпиады?