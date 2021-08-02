"В Эстонии, где любят темные цвета, я прошу женщин хотя бы не носить черный в районе груди". Как э-резидентство Эстонии помогло жительнице Кувейта открыть бизнес по цветотерапии
Валаа, чем занимается консультант по цвету сейчас, в наши тревожные времена, и как за последний год изменился твой бизнес?
Прежде всего должна сказать, что за все время пандемии я не устаю благодарить сама себя и ваше государство там, далеко в Эстонии, которое позволяет тысячам предпринимателей по всему миру создавать свое дело и руководить им полностью дигитально. Даже в самое сложное время, когда у нас в Испании было ограничено даже передвижение по улице, я спокойно продолжала работать со своими клиентами по всему миру и видела насколько помощь, комфорт и поддержка возросли в цене. Кроме того, у людей появилось больше времени для того, чтобы заняться собой, своим домом и дизайном.
Моя сфера деятельности — это цвет. Я работаю с цветом уже более 10 лет и верю, что мир цвета — это самая прямая дорога к нашему подсознательному и возможность для открытия своих эмоций, блоков, страхов и желаний. Ваша личная история отношения с разными цветами может рассказать мне многое о том, чего вы желаете, в чем чувствуете необходимость и где хотите получить поддержку из внешнего мира.
Что бы ты сказала о жителях целой страны, которые в своей одежде предпочитают серые, черные и другие темные цвета, большую часть года живут в недостатке света и цвета (хоть этим летом в это сложно поверить) и, скажем прямо, глубоко практичны?
Вы, наверное, говорите об Эстонии? К сожалению, я еще не была в вашей стране, но она в моем списке путешествий на ближайшее время. Мне как южному человеку тяжело представить долгую жизнь без солнца, и поэтому даже когда у нас в Барселоне приходят холодные или туманные дни, я держу на своем рабочем столе цветную лампу, которую могу настроить на теплый спектр желтого, оранжевого или красного цвета. То, что ваши люди любят темные цвета, говорит мне о том, что они стремятся защитить себя от внешних воздействий. Но, как всегда, и у этой медали есть две стороны, и вместе с защитой мы получаем также блокировку своих эмоций, желаний и ментальной энергии. Поэтому, если говорить о первых пожеланиях, то я посоветовала бы женщинам вашей страны хотя бы не носить много черного в районе груди. Чтоыб лучше понять суть этого пожелания, я попрошу вас представить ребенка лет 5-6 одетого полностью в черное. Вам, наверное, такая картина не понравилась бы… И я верю, что своего ребенка вы скорее всего не хотели бы так одеть, так как вы чувствуете, что эта одежда блокирует творчество и энергию ребенка, которые являются моторами для роста, развития и раскрытия нашего потенциала.
И тем не менее, у нас у всех за спиной достаточно сложное время и непростые эмоции, из-за чего люди, возможно, хотят больше себя защитить…
Абсолютно! Такие сложные и для многих тяжелые времена зачастую заставляют нас прятаться и защищать свои семьи… Ведь за последние полтора года мы закрывали свои дома, лица, рестораны, места встреч… И эти процессы не могут не иметь последствий на общественном и личном уровне. Кроме того, никто из нас не знает, придется ли нам пройти через это снова и сколько эта неопределенность продлится. В том числе мы видим последствия этих шагов в цветах, которые люди используют, конечно, и в моде тоже. Вспомните, что как только мы все остались дома чуть более года назад, и многие наслаждались неожиданной паузой, были рады так сказать притормозить, тогда в моде начали преобладать нежные пастельные оттенки… Но через год ситуация начала меняться и в моду вошли неожиданно яркие цвета, даже можно сказать “кислотные” — что-то из буйства 80-х. Люди устали, им требуется возможность выплеска накопившихся эмоций и чувств и мода дает им такую возможность.
Прослеживаешь ли ты эти закономерности и в решении модных домов и брендов?
Конечно! Некоторое время назад я участвовала в рабочей группе в Милане, так как уже не секрет, что фэшн-индустрия выбирает и устанавливает цветовые тренды на основе политических и психологических трендов, влияющих на общество. На основе глубокого анализа мировой ситуации модные дома договариваются о цветах которые будут главенствовать в последующих сезонах. На основе этих данных я могу сказать, что в сезоне 2022/2023 года у нас будет множество оттенков синих и зеленых цветов, и уже сейчас модницы могут смело покупать одежду ярких и смелых цветов потому что это точно будет в моде.
Но сейчас мы еще не знаем, куда повернется сегодняшняя ситуация, будет ли третья волна коронавируса и т. д. Как ты видишь, как повлияла на отношение к цвету наша сегодняшняя ситуация и можем ли мы себе в этой связи как-то помочь?
Конечно, это очень актуальный вопрос для всего мира, и если начинать обсуждать эту тему, то самое главное здесь — в случае проблемы обратиться к специалисту и заниматься проблемой напрямую, будь то физическое или ментальное здоровье. Но, если вас иногда накрывает тревога или беспокойство, усталость или пониженное настроение, то в этой связи очень полезно окружить себя оранжевым и свеже-зеленым цветом. Плюс цветотерапии заключается в том, что вы можете использовать ее интуитивно и добавлять в свою жизнь те цвета, в которых сейчас нуждаетесь.
Цвет — это прекрасная возможность найти дорогу к себе и получить поддержку в разных ситуациях. В нашем современном мире, когда мы находимся далеко от природы, цвета и текстуры могут быть единственным и последним инструментом, который напомнит нам о наших корнях, нашем существе и природе. Так что, даже если мир вокруг закрылся или стал черно-белым, не забывайте о силе цвета и позвольте ему раскрасить вашу жизнь.
Больше информации о Валаа и ее цветовой консультации - на ее сайте, где вы можете пройти курс по цветотерапии, поучаствовать в групповой сессии или заказать работу с цветом в рамках мероприятия, например, девичника.
Страница Валаа в Instagram - instagram.com/walaa.colorways