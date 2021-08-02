"В Эстонии, где любят темные цвета, я прошу женщин хотя бы не носить черный в районе груди". Как э-резидентство Эстонии помогло жительнице Кувейта открыть бизнес по цветотерапии

Валаа, чем занимается консультант по цвету сейчас, в наши тревожные времена, и как за последний год изменился твой бизнес?

Прежде всего должна сказать, что за все время пандемии я не устаю благодарить сама себя и ваше государство там, далеко в Эстонии, которое позволяет тысячам предпринимателей по всему миру создавать свое дело и руководить им полностью дигитально. Даже в самое сложное время, когда у нас в Испании было ограничено даже передвижение по улице, я спокойно продолжала работать со своими клиентами по всему миру и видела насколько помощь, комфорт и поддержка возросли в цене. Кроме того, у людей появилось больше времени для того, чтобы заняться собой, своим домом и дизайном.

Моя сфера деятельности — это цвет. Я работаю с цветом уже более 10 лет и верю, что мир цвета — это самая прямая дорога к нашему подсознательному и возможность для открытия своих эмоций, блоков, страхов и желаний. Ваша личная история отношения с разными цветами может рассказать мне многое о том, чего вы желаете, в чем чувствуете необходимость и где хотите получить поддержку из внешнего мира.

Что бы ты сказала о жителях целой страны, которые в своей одежде предпочитают серые, черные и другие темные цвета, большую часть года живут в недостатке света и цвета (хоть этим летом в это сложно поверить) и, скажем прямо, глубоко практичны?