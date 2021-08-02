Психолог объяснила опасность беспорядка в квартире(1)
Очень часто беспорядок в доме связан со стрессами, неудачами в личной жизни и недовольством своей жизнью. Он приводит к тревоге и беспомощности, а также к заниженной самооценке и чувству вины.
Когда эти правила противоречат тому, что человек наблюдает в своей жизни, — это может вызывать у него вину и стыд за себя, мысли о том, что он не справляется, поскольку у него не получается поддерживать нужный порядок. “Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии”, — констатировала психолог.
По ее словам, в таких ситуациях необходимо обратиться к психологу или психотерапевту, поскольку при попытке решить проблему без привлечения специалиста можно только усугубить ситуацию.
Двоскина посоветовала превратить постоянно повторяемые действия по уборке дома в рутину, не требующую особого внимания и концентрации на поисках. “Это позволит вам минимизировать энергозатраты, и сохранить силы и время”, — сказала она.
Она также рекомендовала справляться с беспорядком путем “малых дел”. Например, в понедельник собрать книги из разных мест на одну полку, во вторник — навести порядок в шкафу для одежды, и так далее.