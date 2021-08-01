“Она даже не ходит на тренировки”. Как трансгендерная спортсменка Лорел Хаббард переживает скандал вокруг своего участия в Олимпиаде

“Некоторые спортсменки, которые выступают с Лорел Хаббард, открыто высказываются о том, что не очень понимают, почему должны с ней соревноваться”, — рассказала Командная.

По ее словам, трансфобии на Олимпиаде нет. “Это очень сложный этический вопрос. Мне на удиление очень понравился комментарий, который дала Светлана Журова (советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, прим. ред.). Она сказала: такое ощущение, что этот вопрос пока не проработан и нужно подумать о том, чтобы Олимпийские игры проводились в том числе и среди трансгендеров — то есть, были отдельные соревнования среди мужчин, отдельные среди женщин, отдельные — среди трансгендеров. И тогда с точки зрения спортивного принципа все было бы честнее”.

Лорел Хаббард — первый трансгендер, который принимает участие в Олимпийских играх. По словам Марии Командной, в 2016 году в Рио трансгендеров уже допускали до участия в Играх, но тогда ни одна трансгендерная персона на них не отобралась. Лорел Хаббард это удалось, и все ждут, как покажет себя спортсменка. Но возникла другая проблема. На прошлой неделе представитель национального олимпийского комитета Новой Зеландии заявил о том, что Лорел не может ходить на тренировки. Дело в том, что на ее тренировки приходит очень много журналистов, и спортсменке это супервнимание прессы доставляет очень большой дискомфорт. “Она просто сидит в Олимпийской деревне и не выходит оттуда. И это очень большая проблема”, — отметила Командная.

Ведущая Дождя Анна Монгайт предположила, что это проявление трансфобии: “Если бы люди относились толерантно и лояльно, не глазели бы”.

“С другой стороны, это ее важная социальная функция, возможно, даже ее предназначение — говорить об этом и общаться с журналистами”, — сказал ведущий Дождя Алексей Коростелев.