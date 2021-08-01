8-летняя девочка из Бразилии открыла семь астероидов. Она самый юный астроном в мире
Девочка принимала участие в программе IASC для
Николь «влюблена» в звезды с двухлетнего возраста, когда родители подарили ей игрушечную звездочку. Вскоре девочка забросила подарок и переключилась на телескоп родителей, который показался ей игрушкой поинтереснее. Мать Зилма и отец
Сейчас Николь - самый молодой член Центра астрономических исследований Алагоаса (CEAAL). А недавно ее пригласили выступить на Первом международном семинаре Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии по астрономии и аэронавтике. За свое открытие Оливьера получила благодарность от NASA.
У Николь Оливейра есть свой канал в YouTube, посвященный исследованиям космоса.