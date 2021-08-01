8-летняя девочка из Бразилии открыла семь астероидов. Она самый юный астроном в мире

Девочка принимала участие в программе IASC для астрономов-любителей по поиску астероидов с помощью программного обеспечения и сделала семь открытий. Она также прошла учебный курс и даже успешно сдала детский экзамен, сообщает бразильское информагентство R7.

Николь «влюблена» в звезды с двухлетнего возраста, когда родители подарили ей игрушечную звездочку. Вскоре девочка забросила подарок и переключилась на телескоп родителей, который показался ей игрушкой поинтереснее. Мать Зилма и отец Жан-Карло всячески поддерживают интерес своего ребенка к астрономии.

Сейчас Николь - самый молодой член Центра астрономических исследований Алагоаса (CEAAL). А недавно ее пригласили выступить на Первом международном семинаре Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии по астрономии и аэронавтике. За свое открытие Оливьера получила благодарность от NASA.

This 8-year-old girl from Brazil has already discovered 7 asteroids https://t.co/gFCrAtOp88 — Republic (@republic) July 27, 2021

У Николь Оливейра есть свой канал в YouTube, посвященный исследованиям космоса.

