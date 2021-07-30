Не только прыжки! 9 оригинальных летних развлечений для детей на батуте

1. Сухой бассейн. Батут можно за секунду превратить в сухой бассейн, наполнив его цветными пластиковыми шариками. Какой же ребенок откажется от такого развлечения! Когда “купаться” детям наскучит, они смогут опустошить бассейн, прыгая и заставляя шарики вылетать за защитную сетку.

2. Холст. Прыжковое полотно — это же не что иное, как огромный круглый холст для рисования мелками! Пригласите детей в летнюю художественную школу и попросите нарисовать на батуте лучшие воспоминания этого лета. Мел легко смывается водой — если доставать поливочный шланг лень, то можно просто дождаться следующего дождя. Не теряйте духа, если вода в дефиците — со временем мел сотрется сам собой.

3. Палатка. Батут пригодится и теплыми летними ночами, когда в доме мешает спать духота. Можно, конечно, разбить в саду палатку, но с ролью палатки превосходно справится и батут. В качестве крыши можно использовать тент — он защитит от неожиданного дождя, ветра, утреннего солнца и насекомых. Нужно просто прикрепить нижние края тента к металлическому каркасу прочной тесьмой, веревкой или крючками. На полотне разложите старые одеяла или матрасы. Готово!

4. Кинотеатр под открытым небом. Закройте одну стену батута белой простыней, достаньте проектор, и наслаждайтесь любимым сериалом или пригласите детей посмотреть фильм для всей семьи в вашем персональном кинотеатре на батуте.

5. Водные развлечения. В жару так и тянет искупаться, но каждый день на пляж не находишься, да и сад все равно нужно регулярно поливать. Предложите детям переодеться в купальники и устройте для них домашний аквапарк, установив под батутом дождеватель. Доказано — любая детская игра автоматически становится веселее, если задействована вода. Только не забудьте напомнить детям соблюдать осторожность — на мокром батуте можно поскользнуться.