Не только прыжки! 9 оригинальных летних развлечений для детей на батуте
1. Сухой бассейн. Батут можно за секунду превратить в сухой бассейн, наполнив его цветными пластиковыми шариками. Какой же ребенок откажется от такого развлечения! Когда “купаться” детям наскучит, они смогут опустошить бассейн, прыгая и заставляя шарики вылетать за защитную сетку.
2. Холст. Прыжковое полотно — это же не что иное, как огромный круглый холст для рисования мелками! Пригласите детей в летнюю художественную школу и попросите нарисовать на батуте лучшие воспоминания этого лета. Мел легко смывается водой — если доставать поливочный шланг лень, то можно просто дождаться следующего дождя. Не теряйте духа, если вода в дефиците — со временем мел сотрется сам собой.
3. Палатка. Батут пригодится и теплыми летними ночами, когда в доме мешает спать духота. Можно, конечно, разбить в саду палатку, но с ролью палатки превосходно справится и батут. В качестве крыши можно использовать тент — он защитит от неожиданного дождя, ветра, утреннего солнца и насекомых. Нужно просто прикрепить нижние края тента к металлическому каркасу прочной тесьмой, веревкой или крючками. На полотне разложите старые одеяла или матрасы. Готово!
4. Кинотеатр под открытым небом. Закройте одну стену батута белой простыней, достаньте проектор, и наслаждайтесь любимым сериалом или пригласите детей посмотреть фильм для всей семьи в вашем персональном кинотеатре на батуте.
5. Водные развлечения. В жару так и тянет искупаться, но каждый день на пляж не находишься, да и сад все равно нужно регулярно поливать. Предложите детям переодеться в купальники и устройте для них домашний аквапарк, установив под батутом дождеватель. Доказано — любая детская игра автоматически становится веселее, если задействована вода. Только не забудьте напомнить детям соблюдать осторожность — на мокром батуте можно поскользнуться.
6. Дворовые игры, но немного по-новому. Надоело прыгать в классики на асфальте? Не проблема! Просто нужно нарисовать поле для классиков на батуте! Точно так же на батуте можно играть во многие другие привычные игры, а можно даже нарисовать поле для игры в “Твистер”.
7. Слэмбол. Закрепленные на батуте баскетбольные корзины выведут старую добрую игру “пять минусов” на абсолютно новый уровень. По сути, баскетбол на батуте напоминает набирающий популярность в Америке слэмбол (гибрид баскетбола и американского футбола), а батут используется для забрасывания мяча в полете.
8. Крепость. Широкая металлическая рама батута и защитная сетка — отличный каркас для крепости. Выдайте детям старые одеяла, простыни и подушки, и пусть займутся строительством. Еще интереснее будет, если добавить игровой туннель — так в крепость смогут попасть только те, кто умеют ползать и помещаются в туннель.
9. Наблюдение за падающими звездами. Не за горами август с его долгожданными персеидами — каждый год появляющимся метеорным потоком. Трудно придумать лучшее место для наблюдения за падающими звездами, чем батут. Подготовьте одеяла и подушки, заварите в термосе чай и заранее придумайте, какое желание загадать, когда увидите падающую звезду.
Хоть возможности использования батута и безграничны, Кадри Пайде напоминает о важности соблюдения простых правилах его использования:
- Собирая батут, строго соблюдайте инструкцию по сборке и безопасности. У вас не должно остаться никаких “лишних” деталей, все места крепления должны быть защищены, ничего острого торчать не должно.
- Экономия на покупке защитной сетки — плохая идея. Использование защитной сетки рекомендовано в любом случае, а в семьях с детьми сетка прямо-таки обязательна. Упасть с батута легко, а падение представляет опасность даже если батут стоит на газоне.
- Ни в коем случае никто не должен забираться под батут — травму может получить и тот, кто находится под батутом, и тот, кто находится на батуте.
- На батуте не место игрушкам, приземлившись на которые можно травмироваться.
- Прыжки и любые акробатические упражнения должны соответствовать возрасту и умениям прыгуна — забравшись впервые на батут, вы не станете по волшебству циркачом.
- Само собой, детей нужно научить правильно прыгать, а малышей нельзя оставлять на батуте без присмотра. Также следите о том, какой пример вы подаете детям.