ФОТО | 30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

Свадьба прошла в старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом в пятницу, 23 июля. На пышной церемонии присутствовали друзья и родные пары. На свадьбу пригласили троих взрослых детей жениха. Посещал ли церемонию отец невесты, неизвестно, так как в этот вечер в социальной сети он опубликовал фотографию из своего поместья Олторп.

После церемонии бракосочетания жених и невеста пригласили гостей в ресторан, празднование продолжалось с танцами и фейерверком. Свадебное платье племянницы принцессы Дианы было изготовлено итальянским домом моды Dolce & Gabbana, как и остальные наряды, которые она сменила за время торжества.

Девичник девушки прошел во Флоренции.

Китти Спенсер - старший ребенок брата Дианы, графа Чарльза Спенсера. Избраннику племянницы принцессы Дианы 62 года - это на пять лет больше, чем ее отцу.

Китти и Льюис были помолвлены с декабря 2019 года. Миллиардер сделал предложение девушке в Южной Африке, откуда он родом. Там же они хотели отпраздновать свадьбу. Впервые об отношениях пары стало известно в 2018-м.