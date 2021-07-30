Женщина родила близнецов с разным цветом кожи. Один брат — голубоглазый блондин, а второй — кареглазый брюнет(5)
Дело в том, что папа малышей - наполовину ямайского происхождения, и если внешность Круза - это микс из голубоглазой, белокожей Джейд и смуглого, темноглазого Кэйда, то в случае близнецов произошло невероятно редкое событие - мальчики принадлежат к разным расам. Такой случай встречается один раз на миллион. Если у Клэя голубые глаза, белая кожа и белокурые кудрявые волосы, то Коул смуглый, кареглазый и темноволосый.
«Когда мы знакомимся с новыми людьми, они не верят, что Клэй и Коул - близнецы. Они думают, что я хочу над ними подшутить. Но когда они понимают, что я совершенно серьезна и говорю правду, люди приходят от мальчиков в восторг и задают мне о них кучу вопросов, - рассказала Джейд. - Если мы куда-то все вместе идем, нас часто останавливают и расспрашивают о близнецах. Когда мы узнали, что ждем близнецов, то особо не задумывались, как они будут выглядеть. Я думала, что, может, они будут похожи на Круза. То, что они оказались такими разными, конечно, было совершенно неожиданно. Чем старше становятся мальчики, тем сильнее видны различия между ними».