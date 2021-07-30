Женщина родила близнецов с разным цветом кожи. Один брат — голубоглазый блондин, а второй — кареглазый брюнет

Дело в том, что папа малышей - наполовину ямайского происхождения, и если внешность Круза - это микс из голубоглазой, белокожей Джейд и смуглого, темноглазого Кэйда, то в случае близнецов произошло невероятно редкое событие - мальчики принадлежат к разным расам. Такой случай встречается один раз на миллион. Если у Клэя голубые глаза, белая кожа и белокурые кудрявые волосы, то Коул смуглый, кареглазый и темноволосый.

«Когда мы знакомимся с новыми людьми, они не верят, что Клэй и Коул - близнецы. Они думают, что я хочу над ними подшутить. Но когда они понимают, что я совершенно серьезна и говорю правду, люди приходят от мальчиков в восторг и задают мне о них кучу вопросов, - рассказала Джейд. - Если мы куда-то все вместе идем, нас часто останавливают и расспрашивают о близнецах. Когда мы узнали, что ждем близнецов, то особо не задумывались, как они будут выглядеть. Я думала, что, может, они будут похожи на Круза. То, что они оказались такими разными, конечно, было совершенно неожиданно. Чем старше становятся мальчики, тем сильнее видны различия между ними».





По словам Джейд, ей очень нравится, что Клэй и Коул так не похожи друг на друга, причем не только внешне, но и по характеру.

Клэй - по натуре лидер, очень уверенный в себе, непослушный, любящий всюду совать свой нос. А Коул - более тихий, спокойный и ласковый. Джейд ведет посвященный сыновьям инстаграм, у которого уже почти 3 тысячи подписчиков, и рассчитывает, что необычная внешность мальчиков поможет сделать им карьеру в модельном бизнесе. Недавно она подписала контракты с несколькими модельными агентствами, и близнецы уже приняли участие в рекламных съемках.