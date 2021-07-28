ГОЛОСОВАНИЕ | Cмотрите, сколько фотографий прислали нам участницы конкурса "Мое любимое летнее платье"! Кто выиграет главный приз от Tallinn Dolls?

Для начала предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участницами нашего конкурса, запомнить номер участницы, чье платье понравилось больше всего и проголосовать за нее внизу статьи (голосовать можно один раз в день). Участницы расположены в том порядке, в котором присылали свои фотографии.