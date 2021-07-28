28.07.2021, 09:43
ГОЛОСОВАНИЕ | Cмотрите, сколько фотографий прислали нам участницы конкурса "Мое любимое летнее платье"! Кто выиграет главный приз от Tallinn Dolls?(3)
Фото участниц конкурса "Мое любимое летнее платье"
Более 70 фотографий мы получили от участниц нашего самого летнего и красивого конкурса "Мое любимое летнее платье"! Особенно мы благодарны тем, кто прислал не только фото, но и рассказал историю платья. Пришло время выбрать победительницу!
Для начала предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участницами нашего конкурса, запомнить номер участницы, чье платье понравилось больше всего и проголосовать за нее внизу статьи (голосовать можно один раз в день). Участницы расположены в том порядке, в котором присылали свои фотографии.
Голосование продлится неделю. 4 августа мы объявим имя победительницы, которая получит главный приз — платье от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 228 евро.