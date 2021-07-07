КОНКУРС | Покажи свое любимое летнее платье и выиграй наряд от эстонского бренда Tallinn Dolls!
Как поучаствовать в конкурсе:
Пришли свою фотографию в любимом летнем платье до 25 июля на адрес ajakirijana@ekspressmeedia.ee. В теме письма укажи "Мое любимое летнее платье".
Не забудь указать имя и фамилию того, кто изображен на фото — то есть, свои, а также автора фотографии.
Расскажи историю платья: как оно у тебя появилось — может быть, это был подарок от дорогого тебе человека, или ты сшила его сама, или, может быть, это твой любимый бренд? Какие воспоминания у тебя с ним, возможно, связаны или просто — почему ты так сильно его любишь?
После 25 июля мы объявим голосование на сайте, победительница которого получит главный приз — роскошное платье-кимоно Fringe от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 225 евро.
Белое платье-кимоно с бахромой от Tallinn Dolls — настоящий маст-хэв летнего гардероба. Вы можете надеть его с ботинками для более “рокового” стиля или дополнить лодочками на каблуке для более классического образа. Кимоно можно носить как платье или пиджак — как вашей душе угодно. Это настоящий летний хит!
Материал: полиэстер, лен/вискоза.
Инструкции по уходу: стиральная машина
На фото: модель ростом 168 см, размер платья — XS. Пояс входит в комплект.
Сделано с любовью в Эстонии.
Присылай свои фотографии в платье и историю о нем на ajakirijana@ekspressmeedia.ee и стань обладательницей роскошного кимоно от Tallinn Dolls!