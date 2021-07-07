КОНКУРС | Покажи свое любимое летнее платье и выиграй наряд от эстонского бренда Tallinn Dolls!

Как поучаствовать в конкурсе:

Пришли свою фотографию в любимом летнем платье до 25 июля на адрес ajakirijana@ekspressmeedia.ee. В теме письма укажи "Мое любимое летнее платье".

Не забудь указать имя и фамилию того, кто изображен на фото — то есть, свои, а также автора фотографии.

Расскажи историю платья: как оно у тебя появилось — может быть, это был подарок от дорогого тебе человека, или ты сшила его сама, или, может быть, это твой любимый бренд? Какие воспоминания у тебя с ним, возможно, связаны или просто — почему ты так сильно его любишь?

После 25 июля мы объявим голосование на сайте, победительница которого получит главный приз — роскошное платье-кимоно Fringe от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 225 евро.

Белое платье-кимоно с бахромой от Tallinn Dolls — настоящий маст-хэв летнего гардероба. Вы можете надеть его с ботинками для более “рокового” стиля или дополнить лодочками на каблуке для более классического образа. Кимоно можно носить как платье или пиджак — как вашей душе угодно. Это настоящий летний хит!

Материал: полиэстер, лен/вискоза.

Инструкции по уходу: стиральная машина

На фото: модель ростом 168 см, размер платья — XS. Пояс входит в комплект.

Сделано с любовью в Эстонии.

Присылай свои фотографии в платье и историю о нем на ajakirijana@ekspressmeedia.ee и стань обладательницей роскошного кимоно от Tallinn Dolls!