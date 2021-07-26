Ученые предупредили о риске снижения интеллекта из-за COVID

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сталкиваются с негативным влиянием перенесенной болезни на уровень интеллекта. К такому выводу пришла группа ученых из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Чикагского университета, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Как отметили ученые, и ранее были свидетельства о том, что перенесшие COVID-19 жаловались на когнитивные нарушения - “туман в голове”, снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций.

В исследовании специалистов приняли участие 81,3 тыс. человек, в основном жители Великобритании. Участники с января по декабрь 2020 года сдавали тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, они включали в себя задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие. Также испытуемые отвечали на вопросы о коронавирусе, в частности о том, болели ли они COVID-19 и имели какие-либо симптомы.

Более 12,6 тыс. участников сообщили, что перенесли COVID-19. Их разделили на группы в зависимости от тяжести заболевания: переболевшие дома, в больнице и те, кто был подключен к аппарату ИВЛ. Приняв во внимание такие факторы, как пол, возраст, уровень образования и дохода, специалисты пришли к выводу, что тем, кто перенес заболевание, было сложнее выполнить задачи, чем участникам из контрольной группы.

По оценкам специалистов, когнитивные нарушения сильнее проявились у тех, кто переболел тяжелой формой COVID-19: у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, сводный балл интеллекта снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в тестах IQ.