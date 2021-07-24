Время огурцов: оригинальные рецепты консервирования разных народов

Нужно сказать, что все славянские народы квасят или маринуют огурцы. Наши ближайшие соседи — поляки, чехи и болгары, словенцы и румыны, венгры и хорваты — все консервируют огурцы и используют их в традиционных народных кушаньях.

Русский огурец — молодец

Русский соленый огурец известен в мире не меньше, чем черная икра, бефстроганов и водка.

Соленые огурцы незаменимый и решающий ингредиент множества русских блюд, как то: солянки, рассольника, кальи, азу по-татарски, салата "оливье". Если читатель надеется после этого получить рецепт соления огурцов, пусть на нас не рассчитывает, для такого дела нужны деревянные кадки, ветки можжевельника, изба с подполом, суеверия (достоверно известно, что нельзя ничего солить в полнолуние) Из книги Петра Вайля и Александра Гениса "Русская кухня в изгнании"

И все же, для порядка — классический рецепт соленых огурцов по-русски:

На 10 кг огурцов — 300-350 г укропа, 60 г листьев хрена, горсть черной смородины. Для рассола: на 1 л воды. — 60 г соли крупного помола.

Некрупные, одинаковые по размеру огурцы, хорошо промытые в проточной воде, уложить на пряную зелень (лист хрена, укроп), положенную на дно банки. Наполнить банку огурцами, переслаивая их пряной зеленью, и залить кипящим рассолом. Банки прикрыть крышками, прокипяченными заранее, и оставить на 7-10 дней при комнатной температуре для брожения, после чего добавить по мере надобности рассол (можно холодный, но прокипяченный). Укупорить. Если в процессе брожения появится пена, то ее следует аккуратно снимать чистой ложкой. Преимущество такого способа еще и в том, что огурцы, засоленные точно по рецепту, получаются высококачественными и сохраняются даже при комнатной температуре.

Польша, Чехия и остальные славяне

В Польше соленые огурцы продают везде — и в гипермаркетах, и в крошечных продуктовых магазинчиках. Чаще всего они делаются семейными предприятиями, с проверенной рецептурой и устоявшимися традициями. Любая польская хозяйка, если не смогла сделать огурчики сама — идет в магазин и покупает. Поверьте, очень вкусно! Огурцы в Польше входят в состав популярного рассольника, их добавляют в бигос, их заворачивают в селедку (рольмопсы) и ими же, разумеется, закусывают водку. То же самое можно сказать и о Чехии.

Маринованные огурцы по-польски:

5 стаканов воды + 0,5 стакана уксуса + 2 ст. л. сахара (с верхом) + 1 ст. л. соли (без верха) + лавр. лист, перец горошек, чеснок, укроп. Огурцы залить маринадом, затем стерилизовать 25 минут; закатать.