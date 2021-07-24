Мода и стиль
24.07.2021, 11:20

Оштрафована компания, продававшая "одежду от коронавируса"

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LORNA JANE
Австралийский производитель спортивной одежды Lorna Jane был оштрафован на 3,5 млн. долларов США из-за рекламной кампании, в которой утверждалось, что леггинсы и топы его линейки LJ Shield уничтожают коронавирус, предотвращая его распространение.

В своих роликах компания утверждала, что применяет в своей одежде "революционные технологии", которые предотвращают "передачу любых патогенов".

Дело было возбуждено по иску Австралийской комиссии по конкуренции и потребительскому рынку в июле прошлого года. рекламная кампания проходила на пике пандемии.

Вынесший решение судья назвал рекламу фирмы потенциально опасной эксплуатацией страхов публики.

В Lorna Jane заявили, что принимают решение суда. Глава компании Билл Кларксон сказал, что производителя обманул поставщик.

"Они убедили нас, что технология, которая применяется в LJ Shield, продается в Австралии, США, Китае и Тайване, и что она действует против вирусов и бактерий. Мы были уверены, что действуем в интересах покупателей", - сказал он.

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