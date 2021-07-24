Оштрафована компания, продававшая "одежду от коронавируса"

В своих роликах компания утверждала, что применяет в своей одежде "революционные технологии", которые предотвращают "передачу любых патогенов".

Дело было возбуждено по иску Австралийской комиссии по конкуренции и потребительскому рынку в июле прошлого года. рекламная кампания проходила на пике пандемии.

"Они убедили нас, что технология, которая применяется в LJ Shield, продается в Австралии, США, Китае и Тайване, и что она действует против вирусов и бактерий. Мы были уверены, что действуем в интересах покупателей", - сказал он.