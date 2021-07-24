"Удачи, родной!" Новая "первая леди российского футбола" из Нарвы поздравила мужа в соцсетях

“Удачи, родной!“ — написала Дарья Карпина под совместной фотографией с мужем.

Фото собрало почти 8 тысяч лайков и 400 комментариев. “Мы безумно рады! Удачи и сил вашей семье!”, “Верим, любим. Здоровья, удачи и побед всем вам на этом новом пути!”, “Вам, Даша, терпения, вы очень хороший помощник своему любимому супругу!”, “Удивительная пара. Валера брутал, жена красавица. Счастья вашей семье. Вы очень крутые. Так держать”, - пишут пользователи.

“Дарья, Вас поздравлять или сочувствовать?“ — спрашивает в комментариях один из пользователей, на что Дарья отвечает: “Поживем — увидим”.

Кроме того, жену Валерия Карпина называют в комментариях “самой лучшей первой леди нашего футбола”.

Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года. Недавно Дарья поделилась в Инстаграме историей их знакомства:

В браке у Карпиных родилось две дочери — Дарья и Александра. Также они вместе воспитывают дочь Дарьи от первого брака Аниту.