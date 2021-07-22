7 советов, как наслаждаться солнцем, не опасаясь меланомы

“То, что людям нравится солнце — совершенно естественно, ведь не секрет, что высвобождающиеся под его воздействием эндорфины вызывают у человека чувство удовольствия. Тем не менее, злоупотребление солнцем, включая использование солярия, приводит к повышению риска возникновения рака кожи, или меланомы, а также ускоряет старение кожи, снижает эффективность иммунной системы и обуславливает развитие различных болезней глаз”, — сказала председатель правления Ракового союза Эстонии Майе Эгипт.

Она обратила внимание на то обстоятельство, что за последние 10 лет уровень заболевания меланомой в Эстонии вырос наполовину. Эгипт отметила и данные статистики, согласно которым целых 92 процента людей знают, что излишнее солнце может привести к проблемам со здоровьем, однако лишь 18 процентов защищают от солнца свою кожу. “Важно помнить, что причиной 50-90 процентов заболеваний раком кожи является именно излишнее воздействие ультрафиолетового излучения”, — сказала она.

Весной этого года ERGO Kindlustus стала первой страховой компанией, предлагающей на рынке Эстонии страхование от рака, которое в случае диагностирования злокачественных опухолей обеспечивает денежную поддержку и дает клиенту возможность сконцентрироваться на главном — на своем здоровье. Кроме того, страховая компания ERGO наладила сотрудничество с Раковым союзом Эстонии, в результате чего пропорциональная часть страховых взносов направляется на поддержку деятельности союза.

Руководитель отдела рисков страхования жизни ERGO Kindlustus Марек Вийк отметил, что, к сожалению, в Эстонии наблюдается тренд повышения количества заболеваний раком кожи. “Сегодня рак является не безусловным смертельным приговором, а болезнью, с которой во многих случаях удается справиться. Несмотря на то, что страхование от рака само по себе не уменьшает риск заболевания, оно позволяет приступить к лечению как можно быстрее, уделяя все внимание не решению повседневных проблем, а именно своему здоровью”, — сказал он.