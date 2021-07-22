7 советов, как наслаждаться солнцем, не опасаясь меланомы
“То, что людям нравится солнце — совершенно естественно, ведь не секрет, что высвобождающиеся под его воздействием эндорфины вызывают у человека чувство удовольствия. Тем не менее, злоупотребление солнцем, включая использование солярия, приводит к повышению риска возникновения рака кожи, или меланомы, а также ускоряет старение кожи, снижает эффективность иммунной системы и обуславливает развитие различных болезней глаз”, — сказала председатель правления Ракового союза Эстонии Майе Эгипт.
Она обратила внимание на то обстоятельство, что за последние 10 лет уровень заболевания меланомой в Эстонии вырос наполовину. Эгипт отметила и данные статистики, согласно которым целых 92 процента людей знают, что излишнее солнце может привести к проблемам со здоровьем, однако лишь 18 процентов защищают от солнца свою кожу. “Важно помнить, что причиной 50-90 процентов заболеваний раком кожи является именно излишнее воздействие ультрафиолетового излучения”, — сказала она.
Весной этого года ERGO Kindlustus стала первой страховой компанией, предлагающей на рынке Эстонии страхование от рака, которое в случае диагностирования злокачественных опухолей обеспечивает денежную поддержку и дает клиенту возможность сконцентрироваться на главном — на своем здоровье. Кроме того, страховая компания ERGO наладила сотрудничество с Раковым союзом Эстонии, в результате чего пропорциональная часть страховых взносов направляется на поддержку деятельности союза.
Руководитель отдела рисков страхования жизни ERGO Kindlustus Марек Вийк отметил, что, к сожалению, в Эстонии наблюдается тренд повышения количества заболеваний раком кожи. “Сегодня рак является не безусловным смертельным приговором, а болезнью, с которой во многих случаях удается справиться. Несмотря на то, что страхование от рака само по себе не уменьшает риск заболевания, оно позволяет приступить к лечению как можно быстрее, уделяя все внимание не решению повседневных проблем, а именно своему здоровью”, — сказал он.
Еще более важным Вийк считает профилактическую работу, то есть уменьшение риска заболевания раком. “В этой связи очень важен как здоровый образ жизни, так и регулярное прохождение медицинских осмотров и участие в программах по массовому обследованию, — отметил Вийк. — Учитывая то обстоятельство, что существенным фактором риска возникновения меланомы является ультрафиолетовое излучение, для снижения данного риска можно сделать достаточно много.
ERGO предлагает 7 практических советов о том, как можно наслаждаться солнцем, одновременно заботясь и о своем здоровье:
- Используйте хорошие кремы — солнцезащитный фактор (SPF) должен быть минимум 30. Нанести крем на кожу нужно за 15-30 минут перед тем как вы отправитесь загорать. Если вы время от времени купаетесь или же сильно потеете, крем постепенно сойдет с кожи, и поэтому его нужно будет наносить повторно. Не забудьте нанести крем на губы, а если у вас стрижка под ноль — то и на голову.
- Ориентируйтесь на вечернее время — Летом ультрафиолетовое излучение является наиболее сильным между 10 и 16 часами, и поэтому в данный промежуток времени солнца лучше избегать, держась в тени. Безопаснее всего наслаждаться солнцем можно в вечернее время, когда ультрафиолетового излучения меньше. Находиться на солнце за раз рекомендуется не больше 20-30 минут.
- Наденьте головной убор — наслаждаться солнцем можно и в одежде. Хорошей идеей будет головной убор с широкими краями, который будет защищать как голову, так и лицо. Не забудьте и солнечные очки, защищающие не только глаза, но и кожу вокруг них, которая является особенно чувствительной к воздействию ультрафиолетового излучения. Плечи и грудь нередко открыты для солнца, и эти области также стоит закрыть.
- Делайте перерывы и ищите тень — чтобы радоваться солнцу, жариться на нем целый день совершенно не обязательно. Получить приятный румянец и достаточное количество витамина D можно и загорая в тени, куда будет попадать примерно 80 процентов ультрафиолетового излучения. Кроме того, тень позволит не допустить опасности теплового удара.
- Питайтесь здоровой пищей — в результате употребления некоторых продуктов организм увеличивает производство ликопина, являющегося его естественным солнцезащитным кремом. Ликопин защищает кожу и помогает предотвратить солнечные ожоги. Этот пигмент содержится, например, в помидорах, грейпфруте и арбузе. Кроме того, он входит в состав целого ряда капсул с солнцезащитными препаратами.
- Пейте воду — хотя потребление воды и не оказывает непосредственного влияния на попадание ультрафиолетового излучения на кожу, в жаркий летний день нужно в достаточной степени пополнять свое тело влагой. Питье воды помогает сохранять ощущение свежести и уменьшить риск теплового удара.
- Избегайте солярия — используемые в соляриях лампы излучают в разы больше ультрафиолета, чем естественное солнце. Кроме того, при их использовании кожа контактирует с ультрафиолетовым излучением напрямую, в то время как на улице вредному воздействию излучения препятствует целый ряд факторов, например, облака. Врачи считают, что чем в более молодом возрасте человек начинает посещать солярии, тем большему риску заболевания раком кожи он подвержен.