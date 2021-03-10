Красота и здоровье
10.03.2021, 13:35

Семь шагов для летнего сияния кожи, которые можно предпринять уже сейчас

 
Фото автора Anna Shvets: Pexels
С наступлением первого весеннего тепла мы начинаем мечтать о костре Ивановой ночи и летних фестивалях, но, к сожалению, летняя свежесть еще не отражается на лице. Анджей Савицкий, эксперт по косметической продукции Artistry, советует попробовать простые приемы макияжа, которые придадут коже свежее летнее сияние, как будто вы только что вернулись из солнечного Лос-Анджелеса.

1) Чтобы макияж хорошо ложился и долго держался, нужно тщательно подготовить кожу к его нанесению. Начните с очищения лица, удалив скопившиеся загрязнения с кожи при помощи ватного диска и тоника. Можете повторять процесс, пока очередной ватный диск не останется чистым, без каких-либо следов макияжа.

2) После этого кожу надо увлажнить. Рекомендуем выбирать увлажняющие и придающие сияние сыворотки и кремы содержанием витамина С. Такой же эффект дают и разнообразные масла для лица. Если же они не входят в ваш стандартный арсенал красоты, можете добавить к крему пару капель экологично произведенного растительного масла, например, кокосового или арганового.

3) Праймер, он же база под макияж, обладает чудесной способностью придавать коже гладкость, а макияжу — стойкость на целый день. При этом важно не переусердствовать с его количеством и в первую очередь наносить его на зону Т, то есть, лоб, нос и подбородок, где поры более заметны, чем на остальном лице.

4) Нанося на лицо базу или тональный крем, забудьте о кисточках или спонжах и наносите его просто кончиками пальцев. Тепло рук и пальцев позволит лучше растушевать крем на коже, и результатом станет естественное сияние.

5) Выбирайте тональный крем с легкой текстурой и, по возможности, придающими сияние компонентами, на тон темнее вашей кожи. Если под глазами у вас темные круги, похлопывающими движениями нанесите на эту область тональный крем чуть более светлого тона, что визуально уменьшит лицо. Не забудьте нанести тональный крем и на шею.

6) Пудра с эффектом загара — незаменимый помощник в любое время, но пользоваться ею надо умеренно. Слегка припудрите кистью лоб по линии роста волос, скулы и линию челюсти, а потом растушуйте мелкими круговыми движениями кисточки.

7) Последний штрих — сияющий хайлайтер для лица в стике, который похлопывающими движениями кончиков пальцев можно нанести на кожу вдоль надбровной дуги, на висках, а также вдоль ключиц и на зону декольте. В качестве заключительного штриха завейте ресницы, расчешите брови и нанесите на губы увлажняющий блеск.

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