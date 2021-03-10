Семь шагов для летнего сияния кожи, которые можно предпринять уже сейчас
1) Чтобы макияж хорошо ложился и долго держался, нужно тщательно подготовить кожу к его нанесению. Начните с очищения лица, удалив скопившиеся загрязнения с кожи при помощи ватного диска и тоника. Можете повторять процесс, пока очередной ватный диск не останется чистым, без каких-либо следов макияжа.
2) После этого кожу надо увлажнить. Рекомендуем выбирать увлажняющие и придающие сияние сыворотки и кремы содержанием витамина С. Такой же эффект дают и разнообразные масла для лица. Если же они не входят в ваш стандартный арсенал красоты, можете добавить к крему пару капель экологично произведенного растительного масла, например, кокосового или арганового.
3) Праймер, он же база под макияж, обладает чудесной способностью придавать коже гладкость, а макияжу — стойкость на целый день. При этом важно не переусердствовать с его количеством и в первую очередь наносить его на зону Т, то есть, лоб, нос и подбородок, где поры более заметны, чем на остальном лице.
4) Нанося на лицо базу или тональный крем, забудьте о кисточках или спонжах и наносите его просто кончиками пальцев. Тепло рук и пальцев позволит лучше растушевать крем на коже, и результатом станет естественное сияние.
5) Выбирайте тональный крем с легкой текстурой и, по возможности, придающими сияние компонентами, на тон темнее вашей кожи. Если под глазами у вас темные круги, похлопывающими движениями нанесите на эту область тональный крем чуть более светлого тона, что визуально уменьшит лицо. Не забудьте нанести тональный крем и на шею.
6) Пудра с эффектом загара — незаменимый помощник в любое время, но пользоваться ею надо умеренно. Слегка припудрите кистью лоб по линии роста волос, скулы и линию челюсти, а потом растушуйте мелкими круговыми движениями кисточки.
7) Последний штрих — сияющий хайлайтер для лица в стике, который похлопывающими движениями кончиков пальцев можно нанести на кожу вдоль надбровной дуги, на висках, а также вдоль ключиц и на зону декольте. В качестве заключительного штриха завейте ресницы, расчешите брови и нанесите на губы увлажняющий блеск.