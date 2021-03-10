Семь шагов для летнего сияния кожи, которые можно предпринять уже сейчас

1) Чтобы макияж хорошо ложился и долго держался, нужно тщательно подготовить кожу к его нанесению. Начните с очищения лица, удалив скопившиеся загрязнения с кожи при помощи ватного диска и тоника. Можете повторять процесс, пока очередной ватный диск не останется чистым, без каких-либо следов макияжа.

2) После этого кожу надо увлажнить. Рекомендуем выбирать увлажняющие и придающие сияние сыворотки и кремы содержанием витамина С. Такой же эффект дают и разнообразные масла для лица. Если же они не входят в ваш стандартный арсенал красоты, можете добавить к крему пару капель экологично произведенного растительного масла, например, кокосового или арганового.

3) Праймер, он же база под макияж, обладает чудесной способностью придавать коже гладкость, а макияжу — стойкость на целый день. При этом важно не переусердствовать с его количеством и в первую очередь наносить его на зону Т, то есть, лоб, нос и подбородок, где поры более заметны, чем на остальном лице.