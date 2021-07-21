Вызов любителям мороженого! 3 соленых блюда из холодного сливочного лакомства

Гастрономические кудесники из Academic Food Lab Прийт Тоомитс и Андрус Лаанисте подтверждают, что в случае сливочного мороженого можно смотреть намного дальше, чем шарики мороженого, мороженый коктейль и просто десерт. Например, повара высшего класса используют сливочный ингредиент для приготовления соленой панна-котты и соусов к пасте, а также сервируют мороженое с морепродуктами и стейком.

Если вы тоже большой любитель мороженого, который готов испытать свой вкус и кулинарные навыки, прочитайте, какие интересные блюда рекомендуют лучшие повара приготовить из сливочного мороженого.

Мороженое и картофель фри

Сливочное лакомство из сладкого мороженого и соленый картофель фри могут в комбинации казаться, как огонь и вода, но в действительности это настолько же вкусно, как и соленая карамель или соленый крендель в шоколадной глазури.

Считается, что появлению такое вкусовой комбинации мы обязаны местам быстрого питания, где компания людей заказала картофель фри и сливочное мороженое, и кремовая текстура последнего повлияла так вызывающе, что кто-то начал в шутку макать в него кусочки картофеля. После этого сочетание сливочно-сладкого, горячего и соленого попробовали уже люди по всему миру.

По словам Тоомитса, баланс соленого и сладкого действует на людей как-то особенно вызывающе, и на первый взгляд казавшаяся странной комбинация стала даже своеобразным блюдом. Как насчет полной чашки сливочного мороженого с соленым картофелем фри и шоколадным соусом?

Соусы, соусы, соусы

Соленые соусы из сливочного мороженого, пожалуй, не свойственны местным рецептам, но для шеф-поваров они, безусловно, не в диковинку.