Вызов любителям мороженого! 3 соленых блюда из холодного сливочного лакомства
Гастрономические кудесники из Academic Food Lab Прийт Тоомитс и Андрус Лаанисте подтверждают, что в случае сливочного мороженого можно смотреть намного дальше, чем шарики мороженого, мороженый коктейль и просто десерт. Например, повара высшего класса используют сливочный ингредиент для приготовления соленой панна-котты и соусов к пасте, а также сервируют мороженое с морепродуктами и стейком.
Если вы тоже большой любитель мороженого, который готов испытать свой вкус и кулинарные навыки, прочитайте, какие интересные блюда рекомендуют лучшие повара приготовить из сливочного мороженого.
Мороженое и картофель фри
Сливочное лакомство из сладкого мороженого и соленый картофель фри могут в комбинации казаться, как огонь и вода, но в действительности это настолько же вкусно, как и соленая карамель или соленый крендель в шоколадной глазури.
Считается, что появлению такое вкусовой комбинации мы обязаны местам быстрого питания, где компания людей заказала картофель фри и сливочное мороженое, и кремовая текстура последнего повлияла так вызывающе, что кто-то начал в шутку макать в него кусочки картофеля. После этого сочетание сливочно-сладкого, горячего и соленого попробовали уже люди по всему миру.
По словам Тоомитса, баланс соленого и сладкого действует на людей как-то особенно вызывающе, и на первый взгляд казавшаяся странной комбинация стала даже своеобразным блюдом. Как насчет полной чашки сливочного мороженого с соленым картофелем фри и шоколадным соусом?
Соусы, соусы, соусы
Соленые соусы из сливочного мороженого, пожалуй, не свойственны местным рецептам, но для шеф-поваров они, безусловно, не в диковинку.
По словам Лаанисте, приготовление любого соленого блюда из сладкого мороженого показывает класс настоящего мастера, поскольку для идеального результата нужно владеть искусством баланса вкусов. “Сливочное мороженое — кремовое и сытное, и повара как раз и ищут такие свойства при приготовлении соусов. Растаяв, сливочное мороженое превращается практически в сливки, в которые добавлены ваниль и сахар. Для достижения идеального баланса в игру вступает уже умение повара сочетать соленое со сладким, но это можно сделать также и на домашней кухне”, — подбадривает Лаанисте.
Для вкусного соуса к стейку добавьте к сливочному мороженому цельнозерновую горчицу, а в подливе для шведских мясных шариков используйте мороженое вместо взбитых сливок или крема для пирожного, также оно может заменить сливки в соусах для пасты. Просто помните, что кислые соусы не рекомендуется варить после добавления сливок, иначе сливки превратятся в соусе в маленькие комочки.
В сборнике рецептов Лаанисте есть также мороженое, приготовленное из сытного сливочного мороженого, брусники и хрена, которое при таянии образует вкусный соус для блюда из копченого языка.
Панна котта
Кто из нас не слышал о популярном итальянском десерте панна котта, в состав которого входят взвитые сливки, сливки для кофе, сахар, ваниль и по желанию немного рома? Первые ингредиенты можно вычеркнуть из списка покупок, если в домашней морозилке имеется коробка сливочного мороженого. Однако действительно интересным вызовом можно считать приготовление соленой панна котты. Для получения комбинации по-итальянски растопите сливочное мороженое, добавьте молоко, желатин, пармезан, перец и бальзамический уксус и сервируйте с помидорами черри и базиликовом песто.
Панна котту можно приготовить также из зеленого горошка, сливочного мороженого, куриного бульона и желатина и сервировать, например, с нежным крабовым мясом.
Лаанисте вспоминает свои собственные рецепты, где к сливочному мороженому были добавлены печень трески и васаби, в результате чего получилось изысканное блюдо.
“Сливочное соленое заливное хорошо подходит на ужин в качестве закуски или как самостоятельный обед. При готовке снова следует помнить о балансе вкусов, поскольку важным ингредиентом является мороженое, сливочная структура и простота которого вдохновляют гастрономических гурманов, но к сладкому вкусу которого следует найти правильное сочетание в соленых блюдах”, — учит Тоомитс.