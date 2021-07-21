Рецепты
21.07.2021, 13:50

Вызов любителям мороженого! 3 соленых блюда из холодного сливочного лакомства

 
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Жители Эстонии любят есть сливочное мороженое независимо от времени года, сервировать его с горячими пирожками или пирожным. Кроме того, это сливочное лакомство является обязательным ингредиентом при приготовлении мороженных коктейлей. Однако немногие знают, что страстные любители мороженого способны из сладкого мороженого создать также соленые шедевры.

Гастрономические кудесники из Academic Food Lab Прийт Тоомитс и Андрус Лаанисте подтверждают, что в случае сливочного мороженого можно смотреть намного дальше, чем шарики мороженого, мороженый коктейль и просто десерт. Например, повара высшего класса используют сливочный ингредиент для приготовления соленой панна-котты и соусов к пасте, а также сервируют мороженое с морепродуктами и стейком.

Если вы тоже большой любитель мороженого, который готов испытать свой вкус и кулинарные навыки, прочитайте, какие интересные блюда рекомендуют лучшие повара приготовить из сливочного мороженого.

Мороженое и картофель фри

Сливочное лакомство из сладкого мороженого и соленый картофель фри могут в комбинации казаться, как огонь и вода, но в действительности это настолько же вкусно, как и соленая карамель или соленый крендель в шоколадной глазури.

Считается, что появлению такое вкусовой комбинации мы обязаны местам быстрого питания, где компания людей заказала картофель фри и сливочное мороженое, и кремовая текстура последнего повлияла так вызывающе, что кто-то начал в шутку макать в него кусочки картофеля. После этого сочетание сливочно-сладкого, горячего и соленого попробовали уже люди по всему миру.

По словам Тоомитса, баланс соленого и сладкого действует на людей как-то особенно вызывающе, и на первый взгляд казавшаяся странной комбинация стала даже своеобразным блюдом. Как насчет полной чашки сливочного мороженого с соленым картофелем фри и шоколадным соусом?

Соусы, соусы, соусы

Соленые соусы из сливочного мороженого, пожалуй, не свойственны местным рецептам, но для шеф-поваров они, безусловно, не в диковинку.

По словам Лаанисте, приготовление любого соленого блюда из сладкого мороженого показывает класс настоящего мастера, поскольку для идеального результата нужно владеть искусством баланса вкусов. “Сливочное мороженое — кремовое и сытное, и повара как раз и ищут такие свойства при приготовлении соусов. Растаяв, сливочное мороженое превращается практически в сливки, в которые добавлены ваниль и сахар. Для достижения идеального баланса в игру вступает уже умение повара сочетать соленое со сладким, но это можно сделать также и на домашней кухне”, — подбадривает Лаанисте.

Для вкусного соуса к стейку добавьте к сливочному мороженому цельнозерновую горчицу, а в подливе для шведских мясных шариков используйте мороженое вместо взбитых сливок или крема для пирожного, также оно может заменить сливки в соусах для пасты. Просто помните, что кислые соусы не рекомендуется варить после добавления сливок, иначе сливки превратятся в соусе в маленькие комочки.

В сборнике рецептов Лаанисте есть также мороженое, приготовленное из сытного сливочного мороженого, брусники и хрена, которое при таянии образует вкусный соус для блюда из копченого языка.

Панна котта

Кто из нас не слышал о популярном итальянском десерте панна котта, в состав которого входят взвитые сливки, сливки для кофе, сахар, ваниль и по желанию немного рома? Первые ингредиенты можно вычеркнуть из списка покупок, если в домашней морозилке имеется коробка сливочного мороженого. Однако действительно интересным вызовом можно считать приготовление соленой панна котты. Для получения комбинации по-итальянски растопите сливочное мороженое, добавьте молоко, желатин, пармезан, перец и бальзамический уксус и сервируйте с помидорами черри и базиликовом песто.

Панна котту можно приготовить также из зеленого горошка, сливочного мороженого, куриного бульона и желатина и сервировать, например, с нежным крабовым мясом.

Лаанисте вспоминает свои собственные рецепты, где к сливочному мороженому были добавлены печень трески и васаби, в результате чего получилось изысканное блюдо.

“Сливочное соленое заливное хорошо подходит на ужин в качестве закуски или как самостоятельный обед. При готовке снова следует помнить о балансе вкусов, поскольку важным ингредиентом является мороженое, сливочная структура и простота которого вдохновляют гастрономических гурманов, но к сладкому вкусу которого следует найти правильное сочетание в соленых блюдах”, — учит Тоомитс.

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