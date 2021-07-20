В Китае отменили все ограничения на рождение третьего ребенка

“Отменить все ограничительные меры. <…> Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем Госсовет постановил повысить уровень услуг по дородовой и послеродовой помощи. “Гарантировать здоровье беременных женщин и детей. Полностью внедрить пять систем безопасности матери и ребенка, включая скрининг и оценку рисков беременности, управление проектами беременных и рожениц с высоким риском, лечение критических заболеваний, отчет о случаях материнской смертности”, - отмечается в документе.

Кроме того, власти Китая поручили снизить медицинские расходы по беременности и родам, улучшить системы декретного отпуска и страхования материнства, а также увеличить число общественных детских садов и “содействовать равенству [детей] в образовании”.

В заявлении отмечается, что к 2025 году правительство Китая создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости. “К 2035 году система политики и регулирования, способствующая долгосрочному сбалансированному развитию населения, будет более полной, механизм управления услугами будет работать эффективно, уровень рождаемости станет более подходящим, а структура населения будет улучшена”, - заявили в Госсовете.

Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Сначала госполитика была сконцентрирована на распространении средств контрацепции и пропаганде поздних браков, но позднее власти страны начали политику прямого ограничения рождаемости. С 1979 года в КНР начала действовать политика “одна семья - один ребенок”: за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение грозили крупные штрафы.