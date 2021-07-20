В Китае отменили все ограничения на рождение третьего ребенка(1)
“Отменить все ограничительные меры. <…> Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах”, - говорится в сообщении.
Вместе с тем Госсовет постановил повысить уровень услуг по дородовой и послеродовой помощи. “Гарантировать здоровье беременных женщин и детей. Полностью внедрить пять систем безопасности матери и ребенка, включая скрининг и оценку рисков беременности, управление проектами беременных и рожениц с высоким риском, лечение критических заболеваний, отчет о случаях материнской смертности”, - отмечается в документе.
Кроме того, власти Китая поручили снизить медицинские расходы по беременности и родам, улучшить системы декретного отпуска и страхования материнства, а также увеличить число общественных детских садов и “содействовать равенству [детей] в образовании”.
В заявлении отмечается, что к 2025 году правительство Китая создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости. “К 2035 году система политики и регулирования, способствующая долгосрочному сбалансированному развитию населения, будет более полной, механизм управления услугами будет работать эффективно, уровень рождаемости станет более подходящим, а структура населения будет улучшена”, - заявили в Госсовете.
Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Сначала госполитика была сконцентрирована на распространении средств контрацепции и пропаганде поздних браков, но позднее власти страны начали политику прямого ограничения рождаемости. С 1979 года в КНР начала действовать политика “одна семья - один ребенок”: за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение грозили крупные штрафы.
Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику “одна семья - один ребенок” отменили в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.
Из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой - старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых - увеличиваться, что грозило быстрым увеличением социальных расходов. Пекинский медицинский институт “Сехэ” и Китайская ассоциация по охране здоровья пожилых людей прогнозировали, что к 2026 году Китай станет “страной со стареющим обществом”, где население в возрасте 65 лет и старше будет составлять более 14% от общей численности населения.