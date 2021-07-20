ФОТО | Британский дизайнер сшил свадебное платье из медицинских масок

19 июля в Великобритании были сняты коронавирусные ограничения, действовавшие в стране больше года. Этот день британцы назвали Freedom Day («День свободы») и устроили масштабные празднования.

По-своему отпраздновать снятие ковидных ограничений решили и работники свадебной индустрии, которая последние несколько месяцев переживала свои худшие времена.

Лондонский дизайнер Том Сильвервуд и объединение организаторов свадеб Hitched создали необычный совместный проект — свадебное платье из медицинских масок.

Сообщается, что на создание шикарного белоснежного платья в пол ушло 1500 использованных медицинских масок, которые были очищены особым образом.

Как пишет The Sun, теперь все молодожены в Великобритании могут устраивать торжества с неограниченным количеством гостей, без масок и других коронавирусных ограничений.





