ФОТО | Вкус свободы. Какими нарядами звезды удивили публику на Каннском кинофестивале(1)
Нынешний конкурс посетили не только иностранные режиссеры, актеры, модели и блогеры, но и немалое количество россиян, которые удивляли зрителей фестиваля ничуть не меньше зарубежных звезд. Российская предпринимательница Елена Ленина, например, надела кокошник из настоящих кос, а супермодель Белла Хадид примерила золотистое колье в виде человеческих легких, напомнив публике о бушующей во всем мире пандемии коронавируса.
Самые яркие и эпатажные образы артистов, режиссеров и инфлюэнсеров во французских Каннах собрала “Лента.ру”.
Образ 24-летней супермодели Беллы Хадид в день премьеры фильма “Три этажа” стал одним из самых запоминающихся в Каннах. Манекенщица вышла на ковровую дорожку в черном облегающем платье с глубоким декольте из коллекции Haute Couture бренда Schiaparelli. Изюминкой наряда стало крупное золотистое колье в виде человеческих легких, которое прикрывало обнаженную грудь звезды.
Французская актриса Мелани Тьерри появилась на премьере фильма “Тралала” братьев кинорежиссеров Арно и Жан-Мари Ларье в блестящем платье из прозрачной ткани модного дома Celine. Несмотря на просвечивающий материал наряда, актриса предстала перед публикой без бюстгальтера.
Российская писательница и предпринимательница Елена Ленина посетила показ французского фильма “Все прошло хорошо” Франсуа Озона в черном платье с пайетками. Однако внимание общественности привлек гигантский кокошник Лениной, сплетенный из множества кос русого цвета. По словам россиянки, все волосы, из которых состоит ее головной убор, натуральные.
Итальянская блогерша, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля в ярком салатовом шифоновом платье из собственной совместной коллекции с компанией-производителем кофемашин Nespresso. Примечательно, что наряд изготовлен из переработанных кофейных капсул Nespresso.
25-летний актер Тимоти Шаламе предстал перед фотографами в классическом брючном костюме, переливающемся серебряными и золотыми оттенками, и белой рубашке с коротким воротом. Образ звезды дополнили солнцезащитные очки и кожаные сапоги цвета слоновой кости на невысоком каблуке.
Американская актриса Шэрон Стоун примерила образ Золушки, надев на премьеру фильма «История моей жены» венгерского режиссера Ильдико Эньеди голубое пышное платье с открытыми плечами люксового бренда Dolce & Gabbana. Нежный наряд звезды украсили аппликации в виде цветков.
Жена французского актера Венсана Касселя, 24-летняя Тина Кунаки, выбрала для фестиваля фиолетовое многослойное платье в пол с капюшоном из коллекции итальянского модного дома Valentino. Яркая деталь в образе модели - красный бант, повязанный на талии.
20-летняя дочь голливудского актера Джуда Лоу, модель Айрис Лоу, впервые появилась на светском мероприятии с новой прической - в начале июля она побрилась налысо ради съемки в журнале Vogue. В качестве наряда манекенщица выбрала белоснежное платье модного дома Dior в греческом стиле.
Британская актриса Тильда Суинтон привлекла внимание фотографов ярким нарядом в стиле колор-блок. Образ французской марки Haider Ackermann состоял из оранжевого платья с длинными рукавами, которые были усыпаны зелеными пайетками, и укороченного жакета в цвете фуксия.
Тренд на полупрозрачные наряды не обошел стороной и одну из «ангелов» Victoria's Secret Тейлор Хилл. Супермодель запечатлели в платье бренда Etro с открытой спиной, которое оформлено кружевной вышивкой из бисера и шнуровкой.
Французская актриса Дебора Люкумуэна вышла в свет в небесно-голубом платье с принтом в виде оранжевых лепестков, нижняя часть которого оформлена асимметрично - сзади платье достигает пола, а спереди - оголяет ноги.
Бразильская модель София Резинг позирует перед фотографами в ярко-желтом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. Манекенщица также надела крупные серьги, браслет, несколько колец и босоножки серебристого цвета на каблуке.
Российский кинорежиссер и сценаристка Кира Коваленко, получившая Гран-при конкурса «Особый взгляд» за фильм «Разжимая кулаки», выбрала для премьеры своей картины одежду итальянского модного дома Gucci. Участница конкурса предстала на фестивале в сине-оранжевой оверсайз-футболке и бежево-коричневой юбке длины миди с кожаной сумкой того же бренда, а также в белых лодочках на невысоком каблуке.
Телезвезда Кристина Чиу посетила показ фильма «Искушение» нидерландского режиссера Пола Верховена в темно-синем облегающем платье со шлейфом из прозрачной и блестящей ткани. Дизайн платья, вдохновленного морской тематикой, принадлежит голландскому модельеру Ирис ван Херпен.
Российская журналистка, блогерша и соосновательница всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья Османн вышла на публику в ярко-зеленом корсетном платье бренда Belik. Наряд оформлен трендовым вырезом на боку и разрезом, обнажающим ногу.