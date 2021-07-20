ФОТО | Вкус свободы. Какими нарядами звезды удивили публику на Каннском кинофестивале

Нынешний конкурс посетили не только иностранные режиссеры, актеры, модели и блогеры, но и немалое количество россиян, которые удивляли зрителей фестиваля ничуть не меньше зарубежных звезд. Российская предпринимательница Елена Ленина, например, надела кокошник из настоящих кос, а супермодель Белла Хадид примерила золотистое колье в виде человеческих легких, напомнив публике о бушующей во всем мире пандемии коронавируса.

Самые яркие и эпатажные образы артистов, режиссеров и инфлюэнсеров во французских Каннах собрала “Лента.ру”.

Образ 24-летней супермодели Беллы Хадид в день премьеры фильма “Три этажа” стал одним из самых запоминающихся в Каннах. Манекенщица вышла на ковровую дорожку в черном облегающем платье с глубоким декольте из коллекции Haute Couture бренда Schiaparelli. Изюминкой наряда стало крупное золотистое колье в виде человеческих легких, которое прикрывало обнаженную грудь звезды.

Французская актриса Мелани Тьерри появилась на премьере фильма “Тралала” братьев кинорежиссеров Арно и Жан-Мари Ларье в блестящем платье из прозрачной ткани модного дома Celine. Несмотря на просвечивающий материал наряда, актриса предстала перед публикой без бюстгальтера.

Российская писательница и предпринимательница Елена Ленина посетила показ французского фильма “Все прошло хорошо” Франсуа Озона в черном платье с пайетками. Однако внимание общественности привлек гигантский кокошник Лениной, сплетенный из множества кос русого цвета. По словам россиянки, все волосы, из которых состоит ее головной убор, натуральные.