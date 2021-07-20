"Я не перестаю ценить ту свободу, которую имею здесь, в Эстонии". Как жительница Турции переехала в Таллинн и открыла международный бизнес

Сначала я старалась руководить всей сетью самостоятельно, работая по 18 часов в день и являясь единственным родителем для моего сына. Описать, насколько я была истощена после такого марафона, наверное, невозможно. Именно находясь на грани своих возможностей, я поняла, что разные функции бизнеса должны быть разделены между профессионалами, и через пару лет мы выросли в прекрасно управляемую систему в городскими менеджерами, предлагающими лучших гидов нашего региона. Благодаря этому шагу мы вместе выросли в европейское предприятие “Walks in Europe”. Под моим руководством было 10 профессионалов, которые работали из 7 разных государств с более чем 190 гидами в 16 городах по всей Европе. В конце 2019 года мы были готовы переключиться на ультразвуковую скорость, но неожиданно нас накрыла пандемия.

“Я родилась в Стамбуле и поначалу работала там в качестве местного гида. В какой-то момент, благодаря развитию технологий появилась возможность связываться с клиентом напрямую без посредников. Поэтому я создала свой сайт и начала развивать собственную сеть клиентов и знакомых, которые могли бы быть заинтересованы в моих услугах. Так как в интернете было не важно, мужчина я или женщина, — роль играли только мои услуги — в какой-то момент спрос стал заметно расти, и через некоторое время я уже сама стала нанимать гидов для прогулок по столице Турции. Мы начали как фирма "Walks in Istanbul" (с англ. “Прогулки по Стамбулу”, — прим. ред.), но очень скоро стали развиваться — например, в Афинах, Праге, Лиссабоне, Риме и других основных туристических городах и европейских столицах.

Вспоминая свою жизнь в Стамбуле около 8 лет назад, когда она только начинала, Арзу не может не отметить, насколько по-разному живут современные женщины в разных странах. “На самом деле — это действительно большая ценность — быть полноценным членом общества, а не функционировать внутри жестких рамок “женщины в мужском сообществе”. Я не перестаю ценить ту свободу, которую имею здесь, в Эстонии, и я прошла долгий путь, чтобы быть здесь сегодня”. Тогда, 8 лет назад, Арзу объехала всю Европу, чтобы найти возможность создать свое предприятие, и это начало не было легким.

Теперь у каждого из нас есть свой опыт работы в пандемию. Я же помню, как мы считали, что эта ситуация просто не может продлиться долго, и что мы все скоро вернемся в свою нормальность, и даже если какие-то города будут закрыты, то другие продолжат работать и мы, по крайней мере, выживем. Скажем так, тогда никто не ожидал той шокирующей ситуации, в которой мы оказались. Хотя, конечно, мы далеко не единственные пострадавшие от пандемии. Кроме того, появившуюся паузу мы использовали для того, чтобы улучшить свою систему и подготовиться к новому старту на 100%.

“Я верю в технологии, и я верю, что сейчас, когда наше общество начинает возвращаться к нормальности, доверие к технологиям становится все выше. Я также верю, что технологии поддерживают возвращение былой популярности “Walks In Europe”, потому что люди действительно изголодались по эмоциям, новому опыту, новым вкусам и всему тому, что может предложить современный мир путешественнику”.

Главная суть бизнеса Арзу — дарить людям эмоции и ощущение места. “Мы дарим лучший местный опыт, лучшую местную кухню, лучшие виды и рестораны, самые милые бары и местные магазины, искусство, живописные прогулки и все-все, что может подарить конкретный город. Это желание сделать людей счастливыми всегда вело мой бизнес вперед. Мы были первой кампанией, которая была отмечена в TripAdvisor в Стамбуле. Я и моя команда — мы знаем, что нужно современному человеку, когда он решает поставить свою жизнь на паузу”.

Арзу уверенно улыбается — тысячи проведенных туров и экскурсий помогли ей и ее команде понять простое правило: вы не можете на 100% прочувствовать город, если приезжаете туда без тщательно продуманного плана и маршрута. Для получения идеального опыта необходимо идеальное знание места.

“Сейчас, когда наш бизнес опять начинает работать и мы все просыпаемся от почти полуторалетнего сна, я вижу, насколько людям важны эмоции, общение и дружба, и это делает меня счастливой. Если и давать совет для начала собственного бизнеса, то, наверное, я посоветую делать то, что делает счастливыми именно вас. И если нет желания помочь кому-то или сделать чью-то жизнь лучше, бизнес не заработает. Вы должны найти проблему и решить ее в самом лучшем виде — это и будет самым лучшим планом для начала собственного дела”.

С бизнесом Арзу вы можете познакомиться по адресу www.walksineurope.com (для получения скидки используйте скидочный код wie15).