Что приготовить из молодых кабачков: быстро и недорого

Жареная "лапша" из кабачков

Вместо макарон или круп любителям правильного питания рекомендуем приготовить в качестве гарнира овощную лапшу. Это очень вкусно! Ее можно подавать и как отдельное блюдо.

Пряный суп-крем из кабачков

Для почитателей индийской кухни этот вариант овощного супа будет открытием! Такой суп можно сварить и на плите и в микроволновке.