Что приготовить из молодых кабачков: быстро и недорого
Жареная "лапша" из кабачков
Вместо макарон или круп любителям правильного питания рекомендуем приготовить в качестве гарнира овощную лапшу. Это очень вкусно! Ее можно подавать и как отдельное блюдо.
Ингредиенты:
- Молодой кабачок - 2 шт.
- Кинза, укроп, петрушка - по 3 веточки.
- Морковь - 1 шт.
- Зубчик чеснока - 1 шт.
- Подсолнечное масло - 2 ст. л.
- Перец, соль, специи - по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи хорошо промываем. Морковь и зубчик чеснока очищаем от шкурки. Кабачки можно обрезать только “попки”.
- При помощи ножа или терки нарезаем морковную соломку.
- Кабачки разрезать пополам и приступить к нарезке “лапши”:егче всего тонкие полоски делаются при помощи обычной овощечистки - и тонко, и не до прозрачности, если держать инструмент немного под углом.
- На сковородку вливаем масло, даем ему нагреться и опускаем в него кабачковые полоски. Даем им потомиться 1,5 минуты, уменьшив огонь, перемешиваем.
- Кладем в сковороду соломку из моркови. Через 1,5 минуты все перемешиваем.
- Добавляем соль, любимые специи, молотый перец и выдавливаем прессом зубчик чеснока. Туда же отправляем зелень, измельченную заранее.
- Все перемешиваем и сразу отключаем плиту. Закрываем крышкой. Даем потомиться еще пару минут.
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Пряный суп-крем из кабачков
Для почитателей индийской кухни этот вариант овощного супа будет открытием! Такой суп можно сварить и на плите и в микроволновке.
Ингредиенты:
- Кабачок - 0,4 кг.
- Сливки - 150 мл.
- Вода - 50 мл.
- Карри - ½ ч. л.
- Сухарики - 20 гр.
- Соль - 1 ч. л.
- Укроп - 3 веточки для украшения.
Способ приготовления:
- Хорошо помытый свежий кабачок натираем при помощи терки.
- Измельченную массу сразу выкладываем в большую бульонную керамическую или стеклянную чашу. Добавляем воду. Желательно, чтобы она слегка смогла покрыть кабачковую натирку. Если к этому времени кабачки дали сок, то воды может понадобиться меньше. Закрываем крышкой и отправляем в микроволновку на 5 минут вариться на максимальной мощности.
- При помощи блендерной насадки измельчаем горячую отваренную нарезку.
- Вливаем сливки, слегка присаливаем и добавляем ароматный порошок карри. Все хорошенько смешиваем до однородности.
- Можно разлить по отдельным порционным тарелкам, а можно подать прямо в той посуде, в которой готовился суп. Украшаем заранее измельченным укропом и посыпаем сухариками.
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Карпаччо из кабачка
С молодыми маленькими кабачками блюдо получается невероятно вкусным. Понравится даже тем, кто против сыроедения.
Ингредиенты:
- Молодой кабачок или цукини (лучше выбрать небольшие кабачки, чтобы кожица была тонкой)
- 1 ч.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 0.5 ч. л семян фенхеля
Способ приготовления:
- Кабачок с кожурой нарезать тонкими ломтиками (воспользоваться овощечисткой).
- Выложить красиво на большую тарелку
- Посолить, посыпать семенами фенхеля, приправить перечной смесью, добавить лимонный сок и сбрызнуть оливковым маслом.
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“Бочонки” из кабачков с фаршем
Сытное и простое блюдо, которое эффектно смотрится на столе.
Ингредиенты:
- 3 небольших кабачка
- подсолнечное масло для жарки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 500 г фарша индейки (курица)
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- соль и чёрный молотый перец - по вкусу
- 50 г твёрдого сыра
Способ приготовления:
- Кабачки помойте и нарежьте на куски высотой 3-4 см. Чем больше диаметр овоща, тем ниже должны быть “бочонки”. Ложкой или ножом извлеките мякоть, оставляя “дно”. Мякоть не выбрасывайте.
- Обжарьте на подсолнечном масле лук и морковь. В конце посолите, поперчите и добавьте мякоть из кабачков и фарш. Когда фарш подрумянится, добавьте рубленую зелень.
- Наполните фаршем кабачки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте каждый “бочонки” тёртым сыром и выпекайте 25-30 минут в духовке, разогретой до 180 °C.
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Кабачки, жаренные в соевом соусе
Блюдо в азиатском стиле с пикантным, острым вкусом. Отлично сочетается с рисом, гречневой и рисовой лапшой.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка крахмала
- 4 столовые ложки соевого соуса
- 1 луковица
- ½ чайной ложки соли
- ½ чайной ложки молотого имбиря
- 2 средних кабачка
- 2 столовые ложки подсолнечного масла
- 5 зубчиков чеснока
Способ приготовления:
- В небольшом количестве воды разведите крахмал, добавьте в него соевый соус, мелко рубленный лук, соль и имбирь.
- Кабачки помойте, нарежьте кубиками толщиной не больше 1 см. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. При желании можно добавить морковь и болгарский перец.
- В наполовину готовые кабачки влейте соевую заливку. Томите под крышкой 5-7 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок, перемешайте, снимите с огня и дайте немного постоять.
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Запеканка с индейкой и кинзой
Это очень вкусно, быстро и минимум калорий.
Инредиенты:
- кабачки — 1 кг
- фарш из индейки - 500 г
- яйца — 2 шт.
- укроп, кинза, базилик — по 5-7 веточек
- чеснок - 2-3 зубчика
- лук репчатый - половина головки
- кинза - 1 пучок
- тертый сыр (любой) - 150-200 г
- соль по вкусу
- масло растительное и сливочное
Способ приготовления:
- Очистить кабачки от кожуры и нарезать тонкими полукольцами, посолить и смешать с мелко нарезанной зеленью. Выдавить чеснок. Добавить яйца и еще раз перемешать. Включить духовку разогреваться на 180 градусов.
- Фарш обжарить с измельченным луком. Смазать форму для запекания сливочным маслом и присыпать мукой, чтобы запеканка не прилипала.
- Выложить в форму ½ массы из кабачков, на нее поместить фарш, посыпать сыром, оставив его немного на присыпку верха запеканки. Выложить оставшуюся часть кабачков, выровнять и посыпать сыром.
- Выпекать в духовке 60-70 минут.
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Кабачок в беконе
Вам понадобится:
- кабачок - 1 шт.
- бекон - 1 упаковка
Как приготовить:
- Кабачок очистить от кожицы. Разрезать его вдоль на четыре или шесть частей. Каждый кусочек кабачка завернуть внахлест в тонкие полоски бекона.
- Подготовленные кусочки кабачка выложить на противень, можно на бумагу для выпекания.
- Поставить в горячую духовку. Запекать при температуре 200 градусов в течение 25-30 минут.