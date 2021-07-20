Рецепты
20.07.2021, 11:20

Что приготовить из молодых кабачков: быстро и недорого

 
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Нет больше сил готовить оладьи, а овощное рагу не едят дети? "Домашний очаг" приготовил подборку очень простых и бюджетных блюд из молодых кабачков.

Жареная "лапша" из кабачков

Вместо макарон или круп любителям правильного питания рекомендуем приготовить в качестве гарнира овощную лапшу. Это очень вкусно! Ее можно подавать и как отдельное блюдо.

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок - 2 шт.
  • Кинза, укроп, петрушка - по 3 веточки.
  • Морковь - 1 шт.
  • Зубчик чеснока - 1 шт.
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Перец, соль, специи - по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо промываем. Морковь и зубчик чеснока очищаем от шкурки. Кабачки можно обрезать только “попки”.
  2. При помощи ножа или терки нарезаем морковную соломку.
  3. Кабачки разрезать пополам и приступить к нарезке “лапши”:егче всего тонкие полоски делаются при помощи обычной овощечистки - и тонко, и не до прозрачности, если держать инструмент немного под углом.
  4. На сковородку вливаем масло, даем ему нагреться и опускаем в него кабачковые полоски. Даем им потомиться 1,5 минуты, уменьшив огонь, перемешиваем.
  5. Кладем в сковороду соломку из моркови. Через 1,5 минуты все перемешиваем.
  6. Добавляем соль, любимые специи, молотый перец и выдавливаем прессом зубчик чеснока. Туда же отправляем зелень, измельченную заранее.
  7. Все перемешиваем и сразу отключаем плиту. Закрываем крышкой. Даем потомиться еще пару минут.

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Пряный суп-крем из кабачков

Для почитателей индийской кухни этот вариант овощного супа будет открытием! Такой суп можно сварить и на плите и в микроволновке.

Ингредиенты:

  • Кабачок - 0,4 кг.
  • Сливки - 150 мл.
  • Вода - 50 мл.
  • Карри - ½ ч. л.
  • Сухарики - 20 гр.
  • Соль - 1 ч. л.
  • Укроп - 3 веточки для украшения.

Способ приготовления:

  1. Хорошо помытый свежий кабачок натираем при помощи терки.
  2. Измельченную массу сразу выкладываем в большую бульонную керамическую или стеклянную чашу. Добавляем воду. Желательно, чтобы она слегка смогла покрыть кабачковую натирку. Если к этому времени кабачки дали сок, то воды может понадобиться меньше. Закрываем крышкой и отправляем в микроволновку на 5 минут вариться на максимальной мощности.
  3. При помощи блендерной насадки измельчаем горячую отваренную нарезку.
  4. Вливаем сливки, слегка присаливаем и добавляем ароматный порошок карри. Все хорошенько смешиваем до однородности.
  5. Можно разлить по отдельным порционным тарелкам, а можно подать прямо в той посуде, в которой готовился суп. Украшаем заранее измельченным укропом и посыпаем сухариками.

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Карпаччо из кабачка

С молодыми маленькими кабачками блюдо получается невероятно вкусным. Понравится даже тем, кто против сыроедения.

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок или цукини (лучше выбрать небольшие кабачки, чтобы кожица была тонкой)
  • 1 ч.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 0.5 ч. л семян фенхеля

Способ приготовления:

  1. Кабачок с кожурой нарезать тонкими ломтиками (воспользоваться овощечисткой).
  2. Выложить красиво на большую тарелку
  3. Посолить, посыпать семенами фенхеля, приправить перечной смесью, добавить лимонный сок и сбрызнуть оливковым маслом.
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Если вы думаете , что на карпаччо из морковки я остановилась, то это не так))) Карпаччо из кабачка оказалось еще вкуснее))) Спасибо @na_kuhne_s_diletantom 🙏 Рецепт тот же, что и во вчерашнем посте. Просто произошла замена овоща Всем доброго утра и яркого весеннего дня.💖🎈🌞 #постноеменю#карпаччо#карпаччоизкабачка#овощивкаждыйдом#вкуснаяеда#едаялюблютебя#люблюготовить#домавкуснее#домашнийобед#домашнийужин#закуски#ксюшинакухня

Публикация от Оксана (@oxana.71)

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“Бочонки” из кабачков с фаршем

Сытное и простое блюдо, которое эффектно смотрится на столе.

Ингредиенты:

  • 3 небольших кабачка
  • подсолнечное масло для жарки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 500 г фарша индейки (курица)
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • соль и чёрный молотый перец - по вкусу
  • 50 г твёрдого сыра

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте и нарежьте на куски высотой 3-4 см. Чем больше диаметр овоща, тем ниже должны быть “бочонки”. Ложкой или ножом извлеките мякоть, оставляя “дно”. Мякоть не выбрасывайте.
  2. Обжарьте на подсолнечном масле лук и морковь. В конце посолите, поперчите и добавьте мякоть из кабачков и фарш. Когда фарш подрумянится, добавьте рубленую зелень.
  3. Наполните фаршем кабачки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте каждый “бочонки” тёртым сыром и выпекайте 25-30 минут в духовке, разогретой до 180 °C.
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Всем доброго дня!Фаршированные кабачки,вкусно так🤤...!Кабачки нарезала,вынула сердцевину,мелко порезала на кубики,добавила фарш,специи,зелень и мелко порезанные помидоры.Все перемешала и нафаршировала кабачки,поставила в духовку.Выпекла при температуре 170 градусов -50 минут,за пять минут до готовки посыпала тёртым сыром.Всем замечательного дня и вкусненького обеда 🙌! #еда #едаялюблютебя #вкусныйобед #ешьвкусно #кабачки #фаршированныекабачки #готовимдома #запекаемвдуховке #вкусныекабачкивдуховке #tasty #tastydinner

Публикация от Ольга Самсонова (@samsonova3925)


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Кабачки, жаренные в соевом соусе


Блюдо в азиатском стиле с пикантным, острым вкусом. Отлично сочетается с рисом, гречневой и рисовой лапшой.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка крахмала
  • 4 столовые ложки соевого соуса
  • 1 луковица
  • ½ чайной ложки соли
  • ½ чайной ложки молотого имбиря
  • 2 средних кабачка
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла
  • 5 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

  1. В небольшом количестве воды разведите крахмал, добавьте в него соевый соус, мелко рубленный лук, соль и имбирь.
  2. Кабачки помойте, нарежьте кубиками толщиной не больше 1 см. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. При желании можно добавить морковь и болгарский перец.
  3. В наполовину готовые кабачки влейте соевую заливку. Томите под крышкой 5-7 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок, перемешайте, снимите с огня и дайте немного постоять.

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Запеканка с индейкой и кинзой

Это очень вкусно, быстро и минимум калорий.

Инредиенты:

  • кабачки — 1 кг
  • фарш из индейки - 500 г
  • яйца — 2 шт.
  • укроп, кинза, базилик — по 5-7 веточек
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • лук репчатый - половина головки
  • кинза - 1 пучок
  • тертый сыр (любой) - 150-200 г
  • соль по вкусу
  • масло растительное и сливочное

Способ приготовления:

  1. Очистить кабачки от кожуры и нарезать тонкими полукольцами, посолить и смешать с мелко нарезанной зеленью. Выдавить чеснок. Добавить яйца и еще раз перемешать. Включить духовку разогреваться на 180 градусов.
  2. Фарш обжарить с измельченным луком. Смазать форму для запекания сливочным маслом и присыпать мукой, чтобы запеканка не прилипала.
  3. Выложить в форму ½ массы из кабачков, на нее поместить фарш, посыпать сыром, оставив его немного на присыпку верха запеканки. Выложить оставшуюся часть кабачков, выровнять и посыпать сыром.
  4. Выпекать в духовке 60-70 минут.


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Кабачок в беконе

Вам понадобится:

  • кабачок - 1 шт.
  • бекон - 1 упаковка

Как приготовить:

  1. Кабачок очистить от кожицы. Разрезать его вдоль на четыре или шесть частей. Каждый кусочек кабачка завернуть внахлест в тонкие полоски бекона.
  2. Подготовленные кусочки кабачка выложить на противень, можно на бумагу для выпекания.
  3. Поставить в горячую духовку. Запекать при температуре 200 градусов в течение 25-30 минут.
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