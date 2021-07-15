Елизавета II с отвращением восприняла выставку свадебного платья Кейт Миддлтон

На кадрах видно, как она говорит Кейт Миддлтон, что “Это ужасно, не так ли? Ужасно, безобразно”.

“Это выглядит очень жутко”, — добавляет королева.

Кейт Миддлтон, однако, не кажется расстроенной мнением королевы, и можно услышать, как она отвечает ей, что намерение заключалось в том, чтобы придать свадебному платью “трехмерный эффект”.

Ранее сообщалось, что после смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя его роль: теперь она помогает членам семьи в решении их проблем. Отмечалось, что для человека, который родился вне королевской семьи, она справляется с королевскими обязанностями очень хорошо.

Противоположная ситуация сложилась с другой невесткой королевы — супругой принца Гарри Меган Маркл. По данным королевского биографа Роберта Лэйси, отношения между герцогами обострились в октябре 2018 года. Тогда один из старших сотрудников штата Кенсингтонского дворца, работавший на герцогов Кембриджских и Сассекских, пожаловался на травлю со стороны Меган Маркл. Уильям попытался разрешить эту ситуацию с Гарри, но беседа закончилось “яростной и горькой” ссорой.

Принц Гарри, в свою очередь, заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как “пойманных в ловушку” в системе монархии.