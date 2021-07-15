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15.07.2021, 11:07

Елизавета II с отвращением восприняла выставку свадебного платья Кейт Миддлтон

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Screenshot YouTube
Свадебное платье Кейт Миддлтон от Сары Бертон и Александра Маккуин было выставлено в Букингемском дворце в 2011 году. Однако недавно опубликованное видео королевы Великобритании Елизаветы II свидетельствуют о том, что у нее увиденное вызвало отвращение, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun.

На кадрах видно, как она говорит Кейт Миддлтон, что “Это ужасно, не так ли? Ужасно, безобразно”.

“Это выглядит очень жутко”, — добавляет королева.

Кейт Миддлтон, однако, не кажется расстроенной мнением королевы, и можно услышать, как она отвечает ей, что намерение заключалось в том, чтобы придать свадебному платью “трехмерный эффект”.

Ранее сообщалось, что после смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя его роль: теперь она помогает членам семьи в решении их проблем. Отмечалось, что для человека, который родился вне королевской семьи, она справляется с королевскими обязанностями очень хорошо.

Противоположная ситуация сложилась с другой невесткой королевы — супругой принца Гарри Меган Маркл. По данным королевского биографа Роберта Лэйси, отношения между герцогами обострились в октябре 2018 года. Тогда один из старших сотрудников штата Кенсингтонского дворца, работавший на герцогов Кембриджских и Сассекских, пожаловался на травлю со стороны Меган Маркл. Уильям попытался разрешить эту ситуацию с Гарри, но беседа закончилось “яростной и горькой” ссорой.

Принц Гарри, в свою очередь, заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как “пойманных в ловушку” в системе монархии.

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