Мозг маленький, гормоны "скачут": самые популярные научные мифы о женщинах

Мужчины неразборчивы, женщины целомудренны



Если посмотреть на двух павлинов, сразу понятно, кто из самцов круче — тот, у кого вычурный хвост больше. Если посмотреть на двух самок павлинов, они будут одинаково серенькими. Дарвин предположил, что раз половой отбор так отчетливо поддерживает различия между самцами, значит, мужчины сильнее различаются по репродуктивному успеху, то есть по количеству оставленных потомков.

Это подтвердил биолог-эволюционист Ангус Бейтман, когда в 1948 году создал изолированные популяции плодовых мушек (чтобы отличать детей одних родителей от других, Бейтман подобрал мушек с заметными мутациями: у одних на крыльях были необычные щетинки, у других крылья завивались вверх, у третьих были крохотные глаза). Через некоторое время ученый рассмотрел и пересчитал потомство. Самцы и правда сильно различались по репродуктивному успеху; при этом чем больше у самца было партнерш, тем больше у него было детей. У самок репродуктивный успех выходил на плато с первым же самцом.

Бейтман отметил неравноценный родительский вклад в потомство: яйцеклетка организму обходится дорого, а сперматозоид — дешево. Логично предположить, что пол с “большими инвестициями” в потомство, то есть женщины, будет дожидаться лучшего партнера. А пол с “небольшими инвестициями”, то есть мужчины, будет вести себя так, чтобы как можно больше распространить свое семя. Казалось, научные данные подтверждают: женщины эволюционировали в сторону целомудрия, а мужчины — в сторону разнузданного промискуитета.