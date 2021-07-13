В Африке открылась первая в мире школа, напечатанная на 3D-принтере

“Эта школа является доказательством того, что 3D-печать может сыграть ключевую роль в преодолении разрыва в мировой образовательной инфраструктуре за счет создания высококачественных образовательных учреждений для детей доступным, экологичным и быстрым способом”, — заявили в CDC.

Инновационный процесс 3D-печати, использованный при строительстве школы в Малави, значительно сокращает время и материалы, которые обычно тратятся на строительство жилых домов и школ.

По оценкам ЮНИСЕФ, для обеспечения школьного образования всем детям в этой стране на сегодняшний день не хватает 36 000 классных комнат — на их строительство с использованием традиционных методов потребуется 70 лет. С помощью 3D-печати недостающие школы можно успеть построить уже в семь раз быстрее, всего за десять лет.

Подрядчиком школы в Малави выступала фирма 14Trees — эта организация уже несколько лет специализируется на строительстве доступной социальной инфраструктуры в Африке. Обратиться к компании и построить такие же распечатанные на 3-D принтере школы местные власти планируют также в Кении и Зимбабве.