Во всем мире начала падать рождаемость: и вот что это значит

По прогнозам ученых, рождаемость должна упасть к 2100 году на коэффициент, который равен 1,7. А мир к этому не готов, ведь снижение уровня рождаемости означает, что почти в каждой стране мира к концу века численность населения уменьшится.

Так, население 23 стран станет вдвое меньше, а само население резко постареет, и количество 80-летних людей сравняется с количеством новорожденных.

Что это значит?

Как мы уже говорили, коэффициент рождаемости — это среднее количество детей, которые появляются на свет. Если его значение падает ниже 2,1, то это значит, что численность населения начнет уменьшаться.

Если в 1950 году коэффициент составлял в среднем 4,7, то к 2100 году он упадет до 1,7.

Это достаточно серьезно. Большая часть мира переходит к естественному сокращению численности населения, — говорит исследователь профессор Кристофер Мюррей. — Я думаю, что очень трудно понять и осознать, насколько это важно. Это незаурядное явление, нам придется реорганизовать общества.

Почему это происходит?

Ученые выяснили, что спад рождаемости не связан с общим состоянием здоровья людей, а с тем, что все больше женщин получают доступ к образованию, работе и средствам контрацепции, а значит принимают решение иметь меньше детей. То есть причина падения показателей рождаемости — это успех.

Согласно данным, больше всего пострадают несколько стран. На первом месте Япония, численность населения страны упадет с 128 млн в 2017 году до менее чем 53 млн к концу века. В Италии также население стремительно сократится — с 61 млн до 28 млн.

Всего в 23 странах мира (таких, как Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея и др.) — население сократится вдвое.

Если эти прогнозы даже наполовину точны, миграция для всех стран станет необходимостью, а не возможностью, — говорит профессор Ибрагим Абубакар из университетского колледжа Лондона. — Для достижения успеха нам нужно принципиально переосмыслить глобальную политику, — добавляет он. — От распределения населения трудоспособного возраста будет зависеть, будет процветать человечество или погибнет.