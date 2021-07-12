"Утиные ногти" снова стали трендом и завоевали соцсети

Сейчас по хэштегу #ducknails в TikTok больше 15 миллионов просмотров, тысячи пользователей показали свои сумасшедшие дизайны с несколькими слоями блестящих лаков контрастных цветов и мультяшными рисунками.

Впервые тренд на “утиные ногти” появился в 2012 году благодаря популярному в США сериалу Jerseylicious, в котором шесть девушек-стилистов работали в салонах, расположенных в городке Грин-Брук, штат Нью-Джерси, и делали именно такой маникюр.

Айси Миллер, мастер ногтевого сервиса из Калифорнии, такой дизайн делала еще 11 лет назад. По ее словам, возрастающая популярность “утиных ногтей” объясняется тем, что все больше людей хотят попробовать нейл-арт и подойти творчески к дизайну своих ногтей. “Многие воспринимают нейл-арт просто как какую-то картинку на ногте, пока не познакомишь их с чем-то более интересным”, — отмечает Айси Милли.

Пока любители классического маникюра ужасаются новой тенденции, мастера ногтевого сервиса с удовольствием делают такой дизайн. “Я так люблю расклешенные ногти, — говорит маникюрный мастер Дани Гарсия изданию Allure. — Мне нравится, что сейчас они снова возвращаются в моду”.

Маникюр получил название из-за своей формы. Ноготь расширяется к концу, а не сужается, как обычно, и за счет этого напоминает собой утиную лапку. Добиться такой формы возможно только при наращивании ногтевой пластины. Как правило, покрытие украшается рисунками, стразами, наклейками и даже небольшими брелками.

Индустрия красоты никогда не испытывает недостатка в причудливых трендах, а с развитием TikTok их стало в разы больше. То пользователи социальной сети наращивают ресницы, за которыми и бровей не видно, то половину лица покрывают блестками, то наклеивают стразы по контуру губ, а теперь внимание к себе приковали “утиные ногти”, или иначе duck nails.

“Для меня это красиво и удобно, это соответствует мне и моей жизни”, — объяснила “Газете.Ru” выбор необычных дизайнов участница TikTok House X.O. Team Ева Миллер. Она утверждает, что делает такой маникюр не для того, чтобы собирать большую аудиторию в сети. “Но девчонки пишут и отправляют реакции, что им нравится. Я тоже так делаю, если вижу что-то красивое”, — поделилась тиктокер.

А вот звезды пока не готовы поддержать этот тренд. Главные любительницы необычных дизайнов Ники Минаж, Кайли Дженнер и Карди Би ограничиваются наращенными ногтями миндалевидной формы и бриллиантовыми стразами.

Ugly-тренды отвоевывают территорию не только в индустрии красоты, но в в мире моды



Вспомнить только массивные кроссовки Balenciaga, резиновую обувь Crocs, в которой уже легко встретить человека в городе, балаклавы Calvin Klein и Gucci, огромные пуховики Maison Margiela. Кажется, что ugly-fashion вот-вот уже перестанет быть трендом, а потом вновь появляются по-настоящему уродливые вещи, которые носят все it-girls.

“Мода циклична — до этого слишком долго в тренде была рафинированность, поэтому теперь молодежь, которая хочет выразить свой протест и не зависит от красивой картинки, начинает идти против течения. Протестная мода всегда очень грубая, жесткая, уродливая и, не побоюсь этого слова, даже грязная, — объясняет “Газете.Ru” стилист и телеведущий Владислав Лисовец. — Такая мода всегда вызывает неприятные ощущения у обычного человека”.

Лисовец отмечает, что гламурные 2000-е слишком долго задержались на модной арене. Женщины даже уже успели превратиться в “искусственных кукол”, а дальше обязательно должна быть смена трендов на противоположные. Так, семь лет назад в моду вновь вернулись уродливые вещи, а теперь им на смену опять приходят более изящные.

По мнению стилиста, ugly-fashion никогда не выйдет из моды. “Есть такая категория людей, которая не готова быть “как все”. В основном, люди тиражируют друг друга и поддаются единому тренду. Есть очень небольшая прослойка свободных людей, которые не помешаны на брендах, а пытаются выглядеть как-то по-особенному, и они всегда будут в противовесе. Например, сейчас в моде секонд, а это всегда выглядит странно”, — рассуждает Владислав Лисовец.