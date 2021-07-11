11.07.2021, 13:20
В TikTok будут автоматически удалять эротический контент(6)
Foto: Karl-Eerik Pink
Сервис коротких видео TikTok поменяет систему, модерирующую контент. Планируется, что социальная сеть будет использовать автоматизированные алгоритмы проверки для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия, сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на пресс-службу компании.
Еще будут искать и удалять ролики, содержащие незаконные действия, а также запрещенные товары.
В том случае, если сцена выявит подобное видео, оно будет удалено, а пользователь, разместивший его, получит уведомление с причиной блокировки. В дальнейшем автор сможет подать апелляцию, не согласившись с действиями TikTok.
Автоматическая проверка контента начнет работать в Соединенных Штатах и Канаде в течение ближайших недель.
Мобильное приложение TikTok позволяет публиковать короткие видео. Подобный формат стал популярным среди пользователей платформы.