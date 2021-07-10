РЕЦЕПТ | Итальянский хлеб-фокачча с розмарином

Ингредиенты:

Приготовление:

Смешиваем муку, соль и дрожжи в большой миске, в которой тесто будет подниматься. Добавляем 1 стакан теплой воды (смешиваем кипяток и холодную воду получается вода нужной температуры). Вливаем воду, вымешиваем тесто (можно лопаткой, просто что бы все смешалось равномерно), накрываем полотенечком и сразу отправляем в холодильник на 16-18 часов. Можно и на дольше, у меня тесто и по 2 дня стояло в холодильнике, ждало своего часа. Достаем тесто из холодильника и выпускаем из него воздух шевеля его пальчиками. Перекладываем в смазанную сливочным, потом и оливковым маслом форму (можно просто оливковым) и даем подняться теперь в тепле. Еще 2-4 часа. Когда тесто поднялось еще раз, поливаемого примерно 2 ложками оливкового масла и пальцами делаем на его поверхности "мозги". Как бы массируем тесто, что бы получились извилины. Посыпаем крупной солью и розмарином (можно разложить свежие томаты сверху, пармезан и т.д.) и в разогретую духовку-220 градусов на 25 минут. Когда сверху появится золотистая корочка ваша фокачча готова! Она не должна быть бледной или сильно коричневой.