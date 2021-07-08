Можно ли целовать ребенка в губы? Объясняют врачи

Можно ли через поцелуй заразить чадо тем или иным заболеванием?

Об этом “Летидор” спросил у Виктории Борисовны Тарбы, педиатра, неонатолога, главного врача семейного медицинского центра “Лекон” (@lecon_moskva), и у Юлии Селютиной, детского стоматолога, основателя Центра стоматологии Юлии Селютиной (@stomatolog_selyutina).

Можно ли целовать детей в губы: мнение педиатра

Руки, лицо, губы, слизистая рта ребенка особенно восприимчивы для той или иной инфекции. Контактно-бытовым путем в домашних условиях можно заразиться сальмонеллезом, герпесом, дизентерией, занести инфекцию, приводящую к развитию стоматита в ротовой полости.

Из-за высокого риска занесения инфекции я, как педиатр, не рекомендую целовать малышей в открытые участки, где близко расположена слизистая.

Целуйте детей не в губы, а в шею, например.

Особенно нежелательны поцелуи от людей, находящихся в острой фазе заболевания, с высокой температурой, без внешних проявлений болезни (не чихают и не кашляют), но с грибковыми/бактериальными стоматитами или с герпесом на губах.

Если ребенка кто-то поцеловал и родители заподозрили нечто неладное, можно обработать слизистую и кожу антисептиком, например, мирамистином, хлоргексидином, содовым раствором воды.

Если нет нарушения целостности кожи (например, царапин), этих мер будет достаточно.’

Можно ли целовать детей в губы: мнение стоматолога

О кариесе слышали все. Но немногие отдают себе отчет в том, что кариес может передаваться через поцелуй.

Ничего удивительного тут нет. Кариес — инфекционный процесс. Его возбудителем являются бактерии-стрептококки (streptococcus mutans). Это нормально, что они присутствуют во рту у каждого из нас. Но рождается человек со стерильной полостью рта, а заселение стрептококками происходит уже после.