Я – мама
08.07.2021, 12:17

Можно ли целовать ребенка в губы? Объясняют врачи

 
Photo by Julia Kuzenkov from Pexels
Выписка из роддома, первый день рождения, да просто любая встреча с родственниками — повод от души расцеловать маленького члена семьи. Да, несомненно, тактильный контакт очень важен для ребенка. Это то, что позволяет малышу чувствовать себя защищенным, нужным и самым любимым. Однако врачи не согласны с мнением, что подобные проявления любви и нежности однозначно безопасны для детей, пишет сайт "Летидор".

Можно ли через поцелуй заразить чадо тем или иным заболеванием?

Об этом “Летидор” спросил у Виктории Борисовны Тарбы, педиатра, неонатолога, главного врача семейного медицинского центра “Лекон” (@lecon_moskva), и у Юлии Селютиной, детского стоматолога, основателя Центра стоматологии Юлии Селютиной (@stomatolog_selyutina).

Можно ли целовать детей в губы: мнение педиатра

Руки, лицо, губы, слизистая рта ребенка особенно восприимчивы для той или иной инфекции. Контактно-бытовым путем в домашних условиях можно заразиться сальмонеллезом, герпесом, дизентерией, занести инфекцию, приводящую к развитию стоматита в ротовой полости.

Из-за высокого риска занесения инфекции я, как педиатр, не рекомендую целовать малышей в открытые участки, где близко расположена слизистая.

Целуйте детей не в губы, а в шею, например.

Особенно нежелательны поцелуи от людей, находящихся в острой фазе заболевания, с высокой температурой, без внешних проявлений болезни (не чихают и не кашляют), но с грибковыми/бактериальными стоматитами или с герпесом на губах.

Если ребенка кто-то поцеловал и родители заподозрили нечто неладное, можно обработать слизистую и кожу антисептиком, например, мирамистином, хлоргексидином, содовым раствором воды.

Если нет нарушения целостности кожи (например, царапин), этих мер будет достаточно.’

Можно ли целовать детей в губы: мнение стоматолога

О кариесе слышали все. Но немногие отдают себе отчет в том, что кариес может передаваться через поцелуй.

Ничего удивительного тут нет. Кариес — инфекционный процесс. Его возбудителем являются бактерии-стрептококки (streptococcus mutans). Это нормально, что они присутствуют во рту у каждого из нас. Но рождается человек со стерильной полостью рта, а заселение стрептококками происходит уже после.

Стрептококками “одаривают” ребенка взрослые, чаще родители или человек, ухаживающий за ребенком. Для этого даже не обязательно целовать малыша. Достаточно просто облизать соску младенца или ложку, с которой кроха ест прикорм. Многие люди делают это постоянно и даже не обращают на подобные действия внимания.

В слюне детей до 3 лет отсутствуют бактерицидные компоненты.

Поэтому поцелуй или передача слюны от взрослого может спровоцировать появление кариеса на зубах крохи.
Не переживайте, совсем отказываться от поцелуев не придется. Важно, чтобы родители позаботились о состоянии здоровья собственных зубов: сходили к доктору, пролечили те зубы, которые этого требуют, провели профессиональную гигиену, чтобы максимально снизить риск поражения кариесом зубов вашего малыша.

Невылеченные зубы у родителей — высокий риск возникновения кариеса у ребенка.
После 3 лет в детской слюне уже начинают вырабатываться компоненты, которые обладают защитными свойствами. К тому же ребенок в этом возрасте уже в состоянии чистить зубы и тщательно следить за гигиеной полости рта. А это, разумеется, препятствует активному размножению патогенной микрофлоры.
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