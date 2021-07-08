Можно ли целовать ребенка в губы? Объясняют врачи
Можно ли через поцелуй заразить чадо тем или иным заболеванием?
Об этом “Летидор” спросил у Виктории Борисовны Тарбы, педиатра, неонатолога, главного врача семейного медицинского центра “Лекон” (@lecon_moskva), и у Юлии Селютиной, детского стоматолога, основателя Центра стоматологии Юлии Селютиной (@stomatolog_selyutina).
Можно ли целовать детей в губы: мнение педиатра
Руки, лицо, губы, слизистая рта ребенка особенно восприимчивы для той или иной инфекции. Контактно-бытовым путем в домашних условиях можно заразиться сальмонеллезом, герпесом, дизентерией, занести инфекцию, приводящую к развитию стоматита в ротовой полости.
Из-за высокого риска занесения инфекции я, как педиатр, не рекомендую целовать малышей в открытые участки, где близко расположена слизистая.
Особенно нежелательны поцелуи от людей, находящихся в острой фазе заболевания, с высокой температурой, без внешних проявлений болезни (не чихают и не кашляют), но с грибковыми/бактериальными стоматитами или с герпесом на губах.
Если ребенка кто-то поцеловал и родители заподозрили нечто неладное, можно обработать слизистую и кожу антисептиком, например, мирамистином, хлоргексидином, содовым раствором воды.
Если нет нарушения целостности кожи (например, царапин), этих мер будет достаточно.’
Можно ли целовать детей в губы: мнение стоматолога
О кариесе слышали все. Но немногие отдают себе отчет в том, что кариес может передаваться через поцелуй.
Ничего удивительного тут нет. Кариес — инфекционный процесс. Его возбудителем являются бактерии-стрептококки (streptococcus mutans). Это нормально, что они присутствуют во рту у каждого из нас. Но рождается человек со стерильной полостью рта, а заселение стрептококками происходит уже после.
Стрептококками “одаривают” ребенка взрослые, чаще родители или человек, ухаживающий за ребенком. Для этого даже не обязательно целовать малыша. Достаточно просто облизать соску младенца или ложку, с которой кроха ест прикорм. Многие люди делают это постоянно и даже не обращают на подобные действия внимания.
Поэтому поцелуй или передача слюны от взрослого может спровоцировать появление кариеса на зубах крохи.
Не переживайте, совсем отказываться от поцелуев не придется. Важно, чтобы родители позаботились о состоянии здоровья собственных зубов: сходили к доктору, пролечили те зубы, которые этого требуют, провели профессиональную гигиену, чтобы максимально снизить риск поражения кариесом зубов вашего малыша.