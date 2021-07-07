ВИДЕО | “Стать родителем не обязательно означает, что ребенок у тебя родился”. Как молодая семья из Эстонии предпочла взять ребенка из детского дома — и не пожалела(3)
“Общество в ответе за каждого ребенка, и если есть дети, которые нуждаются в помощи и поддержке, мы должны им ее предоставить”, — говорит Элизе. При этом она уверена, что приемное родительсво должно быть в первую очередь в радость для самих родителей.
"Может быть, это кажется немного запретной темой, но есть вещи, о которых, я думаю, можно говорить смело, — говорит Элизе. — Мы можем говорить о том, чтобы стать попечительской семьей, как о таком благотворительном проекте, но я не думаю, что это правильно. Так не должно быть. Я не думаю, что хорошие вещи рождаются исходя из позиции жертвы или за свой счет. Это должно быть в радость. И это также означает, что родителям "подходит" какой-то определенный ребенок, есть совместимость с каким-то конкретным ребенком. С кем-то есть, с кем-то нет. Это звучит "плохо", что у тебя есть определенные условия, к приходу какого ребенка ты готов, но, с другой стороны, это справедливо".
Как стать попечительской семьей? В этом короткометражном фильме Норман и Элизе рассказывают о своем пути и даже о сомнениях, которые они чувствовали перед принятием окончательного решения. Пара делится мыслями, которые возникли у них при первой встрече с ребенком, рассказывает, как приняли эту новость родители, и о многом другом.
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