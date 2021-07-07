Житель Зимбабве создал собственную школу в WhatsApp

27-летний Максвелл Чимедза - житель Мбаре, беднейшего квартала столицы Зимбабве, Хараре. У доктора Макса, как его называют ученики, нет не только педагогического образования: он даже не умеет обращаться с компьютером, которого у него, как и у большинства учеников, тоже нет. Но это не мешает Максвеллу успешно готовить своих учеников к A-Levels - выпускным экзаменам в старшей школе, по результатам которых можно поступить в высшие учебные заведения. Для этого Максвелл использует WhatsApp, сообщает restofworld.org.

How we can use today's technologies to our best advantage.



May not be an #AI driven article, but this is beautiful example how it is up to the human being whether #technology used to its advantage or disadvantage. https://t.co/SWgcoCjpZW — SwissCognitive – The Global AI Hub (@SwissCognitive) July 3, 2021

Известность к Максвеллу пришла после того, как в 2021 году его WhatsApp-класс из 64 учеников набрал настолько высокие баллы на экзаменах, что встал в один ряд с выпускниками самых дорогих элитных частных школ Зимбабве.

Сам Максвелл хорошо учился в школе и набрал достаточно баллов на A-Levels, но у семьи не было денег, чтобы послать его учиться в университет. Он начал свой педагогический бизнес в мессенджере в 2019 году, сфокусировавшись именно на подготовке к A-Levels, которые считаются в Зимбабве труднопреодолимым порогом на пути к высшему образованию. Максвелл решил открыть собственную школу в WhatsApp, потому что это приложение чрезвычайно популярно в Зимбабве благодаря своей доступности, им активно пользуется большинство населения.

Ученики «поступают» в класс Максвелла за три месяца до экзаменов, получают через мессенджер аудиовизуальные учебные материалы, проходят тренировочные тесты и «полируют» проблемные места.

Популярность школы доктора Макса особенно выросла во время пандемии, когда обычные школы в Зимбабве закрылись. В июне 2020 года в одной из беднейших стран мира даже начали транслировать школьные уроки по радио, потому что у подавляющего числа семей нет компьютеров, нет доступа к высокоскоростному вайфаю - и дистанционное обучение детей оказалось невозможным.