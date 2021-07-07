12-летний мальчик из США стал самым юным гроссмейстером в истории
Абхиманью побил рекорд российского шахматиста Сергея Карякина. Карякин в возрасте 12 лет и семи месяцев был признан самым молодым гроссмейстером по версии Книги рекордов Гиннесса. Мишра получил это звание в возрасте 12 лет и четырех месяцев.
Карякин прокомментировал новость Chess.com: “Я отношусь к этому в какой-то степени философски, так как прошло почти 20 лет, и это очень большой срок! Кто-то должен был побить рекорд. Я был уверен, что рано или поздно это произойдет. Я был практически убежден, что кто-то из индийских ребят сделает это раньше. Мне везло, что этого не происходило. Да, мне немного грустно от того, что мой рекорд побит, не буду врать. Но в то же время я могу его только поздравить, никакой проблемы нет. Я надеюсь, что однажды он станет одним из лучших шахматистов, и это прекрасное начало его успешной карьеры. Желаю ему всего наилучшего”.
Абхиманью к этому времени уже считался самым молодым международным мастером - этого звания он был удостоен в возрасте десяти лет и девяти месяцев.
“Третья и последняя норма покорилась этому талантливейшему мальчику, проведшему целую серию турниров в погоне за рекордом. Мишра уже до того был самым молодым международным мастером, его взял под опеку клуб Сент-Луиса, да и ФИДЕ не обделило вниманием, предоставив вайлд-кард на стартующий Кубок Мира, и вот в 12 лет, 4 месяца и 25 дней он выполнил последнюю норму”, - рассказал Сутовский об успехе мальчика.
“Поздравляю юную звезду, и жду от него больших успехов во взрослых шахматах - ведь все рекордсмены в данной категории (Спасский, Фишер, Полгар, Бакро, Карякин) достигали очень больших высот”, - добавил гендиректор ФИДЕ.
Ранее самым молодым гроссмейстером в истории становился советский шахматист Борис Спасский, десятикратный чемпион мира по шахматам, легенда этого вида спорта. Ему было 18 лет.
Затем звание перешло Бобби Фишеру, одному из сильнейших шахматистов XX века, скандальной звезде в мире шахмат. Фишер получил это звание в 15 лет и пять месяцев.
Фишера превзошла венгерская шахматистка Юдит Полгар, единственная девушка, получившая звание самого юного гроссмейстера в возрасте 15 лет и четырех месяцев. Полгар обыгрывала в шахматы Анатолия Карпова, Гарри Каспарова и Магнуса Карслена. Гроссмейстер Алексей Широв о ней говорил: “Она - убийца, и чует мат уже за двадцать ходов”. Сейчас Полгар является почетным вице-президентом ФИДЕ.