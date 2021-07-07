12-летний мальчик из США стал самым юным гроссмейстером в истории

Абхиманью побил рекорд российского шахматиста Сергея Карякина. Карякин в возрасте 12 лет и семи месяцев был признан самым молодым гроссмейстером по версии Книги рекордов Гиннесса. Мишра получил это звание в возрасте 12 лет и четырех месяцев.



Карякин прокомментировал новость Chess.com: “Я отношусь к этому в какой-то степени философски, так как прошло почти 20 лет, и это очень большой срок! Кто-то должен был побить рекорд. Я был уверен, что рано или поздно это произойдет. Я был практически убежден, что кто-то из индийских ребят сделает это раньше. Мне везло, что этого не происходило. Да, мне немного грустно от того, что мой рекорд побит, не буду врать. Но в то же время я могу его только поздравить, никакой проблемы нет. Я надеюсь, что однажды он станет одним из лучших шахматистов, и это прекрасное начало его успешной карьеры. Желаю ему всего наилучшего”.

Абхиманью к этому времени уже считался самым молодым международным мастером - этого звания он был удостоен в возрасте десяти лет и девяти месяцев.

Мальчик живет в Нью-Джерси и устанавливает шахматные рекорды с семи лет. Подобно героине-вундеркинду из сериала “Ход королевы”, Мишра играл одновременно со многими участниками. Мальчик победил всех 16 соперников в 2019 году. Среди них были и взрослые.





“Третья и последняя норма покорилась этому талантливейшему мальчику, проведшему целую серию турниров в погоне за рекордом. Мишра уже до того был самым молодым международным мастером, его взял под опеку клуб Сент-Луиса, да и ФИДЕ не обделило вниманием, предоставив вайлд-кард на стартующий Кубок Мира, и вот в 12 лет, 4 месяца и 25 дней он выполнил последнюю норму”, - рассказал Сутовский об успехе мальчика.