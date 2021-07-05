Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Симптомов болезни у герцогини нет, но по правилам, разработанным правительством Великобритании, контактировавшие с носителями вируса, должны уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, где проживают герцог и герцогиня Кембриджские.

В изоляции Кейт Миддлтон проведет ближайшие 10 дней. Из-за этого она не сможет вместе с супругом – принцем Уильямом принять участие в мероприятиях по случаю 73-летней годовщины с момента создания Национальной службы здравоохранения и матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании, который пройдет 7 июля на стадионе "Уэмбли".

Кстати, Кейт Миддлтон привита от коронавируса, вакцинировалась она в конце мая. Принц Уильям тоже привился, хотя, по данным британских СМИ, уже болел коронавирусом.