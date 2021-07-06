Медики: подростки тоже подвержены долгому ковиду

Он может проявляться в кожных раздражениях, болях в нервных окончаниях, спазмах в груди и сильной усталости.

Поначалу эти проявления среди молодых людей не связывали с Covid-19, поскольку по статистике дети и подростки заражаются коронавирусом редко и чаще всего переносят его в легкой форме, но сейчас в некоторых странах, в частности, в Великобритании создаются специальные службы помощи подросткам в борьбе с затяжными симптомами.

В Британии на работу таких служб (включая подразделения для взрослых) выделили 100 млн фунтов стерлингов.

Часто симптомы "долгого ковида" продолжаются многие месяцы. 16-летняя Лилиана Джексон рассказала Би-би-си, что раньше вела активный образ жизни, занималась спортом, но вот уже 10 месяцев страдает от последствий перенесенной в сентябре прошлого года инфекции. Причем в какие-то моменты ей казалось, что она умирает.

В канун Рождества она попала в больницу с судорогами и болями по всему телу и странной сыпью, покрывшей большую часть кожи.

Медики призывают переболевших молодых людей не оставлять без внимания даже малейшие отклонения от нормального состояния в надежде, что молодой организм справится сам. Врачи убеждены, что подобные ситуации должны пристально наблюдаться специалистами.