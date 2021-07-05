Женщина спасла жизнь сестре-близнецу и помогла ей стать мамой

Identical twin saved sister's life — and then made her pregnancy dream come truehttps://t.co/GEIiQpuLNw — 3rd Hour of TODAY (@3rdHourTODAY) June 30, 2021

Дело в том, что, когда девочкам было по семь лет, Билли заболела острым лейкозом и ей потребовалась пересадка костного мозга. И донором, конечно же, стала Бобби, которая, по ее словам, ни минуты не сомневалась, ведь речь шла о спасении жизни сестры.

Поскольку Билли и Бобби — идентичные близнецы, Бобби стала для Билли идеальным донором. Билли полностью поправилась и смогла жить нормальной жизнью. Однако 25 лет спустя у нее выявили рак молочной железы.

Эта новость совершенно сокрушила Бобби. “В моей голове все время стучало: “Почему? Почему это постоянно происходит с ней? Почему я не могу взять на себя хотя бы часть?” — вспоминает Бобби.

Билли прошла курс химиотерапии, и рак отступил. Но когда она захотела родить ребенка, оказалось, что из-за химиотерапии ее яичники не функционируют и единственная надежда на материнство — донорская яйцеклетка. И донором, конечно же, снова стала Бобби, которая тут же согласилась, как только услышала эту новость.

В мае 2021 года, на четыре недели раньше срока, Билли родила дочку Джун. “За то, что это стало вообще возможным, можно благодарить только Бобби, — говорит Билли. — Теперь у меня есть семья, и это самое прекрасное, что может быть”.

Tune in to @TODAYshow at 9:20 am Wednesday for an amazing @NMGynecology story featuring @NorthwesternMed fertility doctor @karagoldmanMD, identical twins Bobbie and Billie, Billie's fight against cancer (twice!) and the miracle that is baby June. pic.twitter.com/cXC1FoslXq — NM Media Relations (@NMHC_News) June 29, 2021