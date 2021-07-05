Женщина спасла жизнь сестре-близнецу и помогла ей стать мамой
Дело в том, что, когда девочкам было по семь лет, Билли заболела острым лейкозом и ей потребовалась пересадка костного мозга. И донором, конечно же, стала Бобби, которая, по ее словам, ни минуты не сомневалась, ведь речь шла о спасении жизни сестры.
Поскольку Билли и Бобби — идентичные близнецы, Бобби стала для Билли идеальным донором. Билли полностью поправилась и смогла жить нормальной жизнью. Однако 25 лет спустя у нее выявили рак молочной железы.
Эта новость совершенно сокрушила Бобби. “В моей голове все время стучало: “Почему? Почему это постоянно происходит с ней? Почему я не могу взять на себя хотя бы часть?” — вспоминает Бобби.
Билли прошла курс химиотерапии, и рак отступил. Но когда она захотела родить ребенка, оказалось, что из-за химиотерапии ее яичники не функционируют и единственная надежда на материнство — донорская яйцеклетка. И донором, конечно же, снова стала Бобби, которая тут же согласилась, как только услышала эту новость.
В мае 2021 года, на четыре недели раньше срока, Билли родила дочку Джун. “За то, что это стало вообще возможным, можно благодарить только Бобби, — говорит Билли. — Теперь у меня есть семья, и это самое прекрасное, что может быть”.
Бобби шутит, что Билли отныне ей обязана по гроб жизни: “Когда я состарюсь и мне понадобится почка или еще что-то, я знаю, к кому обратиться”. Но если серьезно, то, по словам Бобби, для нее возможность помочь сестре стать мамой — огромная честь. “Я бы, не сомневаясь, сделала бы это еще сто раз, только чтобы увидеть улыбку на ее лице и на лице ее мужа”, — говорит Бобби.