ФОТО | Кейт Миддлтон посвятила свой образ на Уимблдоне принцессе Диане и детям

Уимблдонский турнир, который в этом году проходит с 28 июня по 11 июля, по традиции не обходится без членов королевской семьи. 2 июля одну из игр посетила Кейт Миддлтон. Кейт очень тщательно соблюдает строгий дресс-код мероприятия, который разрешает спортсменам носить исключительно белый цвет, а от гостей требует соблюдения делового стиля. Так, в прошлом году герцогиня выбрала для турнира безукоризненное небесно-голубое платье Emilia Wickstead.

В этот раз выбор Кейт также пал на холодную цветовую палитру. На мужском матче герцогиня Кембриджская появилась в темно-синей — цвета королевского флота — юбке миди Alessandra Rich с гороховым принтом, любимым принцессой Дианой. Низ был уравновешен лаконичным пиджаком идентичного синего оттенка от Smythe, базовой белой футболкой с круглым вырезом и светлыми туфлями Jimmy Choo. В качестве аксессуаров герцогиня выбрала белую сумочку Mulberry, серьги Simone Rocha и сапфировое кольцо — наследство Дианы.

Самая трогательная часть образа — кулон на шее Кейт из переработанного золота и серебра от британского дизайнера Даниэллы Дрейпер, на котором выгравированы первые буквы имен детей герцогов Кембриджских — Джорджа, Шарлотты и Луи.