"Лютый стыд": на Украине возмущаются тем, что женщин-военнослужащих заставили маршировать на каблуках

Берлинская обратила внимание на ортопедические последствия маршировки на каблуках: “Каждый удар каблуком по бетону — удар по позвоночнику”.

Основательница “Центра поддержки аэроразведки” и бывшая военнослужащая добровольческого батальона “Айдар” Мария Берлинская предложила обуть в туфли на каблуках генералов во главе с министром обороны Андреем Тараном.

В ведомстве также утверждают, что туфли на каблуках присутствуют в парадной форме вооруженных сил других стран мира.

“Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма — на полигоне и в окопах, повседневная — в повседневной деятельности, а парадная — на уже сами догадались”, — говорится в сообщении МО Украины.

Однако в украинском военном ведомстве отвергли критику, назвав женщин-военнослужащих в парадной форме красивыми и сильными.

“Министерство обороны Украины, а что за новая форма? Это мы так решительным шагом в НАТО идем?“ — написал журналист одесского интернет-издания “Страна” Алексей Цымбалюк.

В своем посте он извинился “за всех нас” перед девушками, которые “пойдут парадом на каблуках”.

“Это никакой не креатив, и не подчеркивание женственности. Это надругательство, высмеивание армии. Женщина-военнослужащий в туфлях на каблуках — это еще и сексизм”, — написал в “Фейсбуке” политический комментатор и блогер Павло Нусс.

Новшество вызвало критику и насмешки в соцсетях. Многие пользователи увидели в этом издевательство над армией и сексистское отношение к женщинам.

Соответствующие тренировки идут по четыре часа в день. Фото с комментарием было размещено на странице минобороны в “Фейсбуке”.

Прежде женщины выходили на парад в повседневной камуфляжной форме и ботинках с берцами, а также с оружием. Теперь минобороны решило нарядить их в парадную форму, частью которой являются туфли на каблуке.

“Сначала подумала, что это фейк. Но это фото размещено на сайте МО… Кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и шоу, которое украшают женщины. […] Мужчины пойдут в берцах. Это не равенство! Это унижение!“ — написала в “Фейсбуке” член Верховной рады от оппозиционной партии “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.

Депутат отметила, что в украинской армии женщинам до сих пор выдают мужское белье, и нет бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. “Но мне в голову не могло прийти, что министр, вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте!“ — добавила она.

“Женщины на параде будут на шпильках. Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?“ — возмутилась депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Журналистка интернет-издания “Левый берег” Соня Кошкина в своем комментарии заметила, что туфли у курсанток на фото “идеальные — устойчивые, с невысоким каблуком, удобной формы”, но также сочла затею неуместной: “Ведь военный парад — это не показ мод”.

Вице-спикер Рады от “Европейской солидарности” Елена Кондратюк и еще три женщины-депутата потребовали от минобороны провести служебное расследование и доложить парламенту, кому пришла в голову такая идея. Они принесли на заседание туфли на каблуках и заявили, что это их подарок Андрею Тарану.

“Провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны… Публично извиниться за такое унижение женщин, которые с оружием в руках продолжают защищать независимость и суверенитет страны”, — заявила с трибуны Кондратюк.

Общественная организация “Женское ветеранское движение” выступила со специальным заявлением.

“Какой же лютый стыд. Девушки служат в той же военной форме как и парни. Почему они вынуждены выдерживать многочасовые тренировки на каблуках?”