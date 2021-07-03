"Лютый стыд": на Украине возмущаются тем, что женщин-военнослужащих заставили маршировать на каблуках(26)
Прежде женщины выходили на парад в повседневной камуфляжной форме и ботинках с берцами, а также с оружием. Теперь минобороны решило нарядить их в парадную форму, частью которой являются туфли на каблуке.
Соответствующие тренировки идут по четыре часа в день. Фото с комментарием было размещено на странице минобороны в “Фейсбуке”.
Новшество вызвало критику и насмешки в соцсетях. Многие пользователи увидели в этом издевательство над армией и сексистское отношение к женщинам.
К критикам присоединились общественные организации и оппозиционные депутаты.
“Это никакой не креатив, и не подчеркивание женственности. Это надругательство, высмеивание армии. Женщина-военнослужащий в туфлях на каблуках — это еще и сексизм”, — написал в “Фейсбуке” политический комментатор и блогер Павло Нусс.
В своем посте он извинился “за всех нас” перед девушками, которые “пойдут парадом на каблуках”.
“Министерство обороны Украины, а что за новая форма? Это мы так решительным шагом в НАТО идем?“ — написал журналист одесского интернет-издания “Страна” Алексей Цымбалюк.
Однако в украинском военном ведомстве отвергли критику, назвав женщин-военнослужащих в парадной форме красивыми и сильными.
“Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма — на полигоне и в окопах, повседневная — в повседневной деятельности, а парадная — на уже сами догадались”, — говорится в сообщении МО Украины.
В ведомстве также утверждают, что туфли на каблуках присутствуют в парадной форме вооруженных сил других стран мира.
Некоторые ветераны, однако, не согласились с официальной позицией.
Основательница “Центра поддержки аэроразведки” и бывшая военнослужащая добровольческого батальона “Айдар” Мария Берлинская предложила обуть в туфли на каблуках генералов во главе с министром обороны Андреем Тараном.
“Целью любого парада является демонстрация военной способности армии. Здесь основная цель — усладить глаза высоких начальников на трибунах”, — написала она.
Берлинская обратила внимание на ортопедические последствия маршировки на каблуках: “Каждый удар каблуком по бетону — удар по позвоночнику”.
“Сначала подумала, что это фейк. Но это фото размещено на сайте МО… Кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и шоу, которое украшают женщины. […] Мужчины пойдут в берцах. Это не равенство! Это унижение!“ — написала в “Фейсбуке” член Верховной рады от оппозиционной партии “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.
Депутат отметила, что в украинской армии женщинам до сих пор выдают мужское белье, и нет бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. “Но мне в голову не могло прийти, что министр, вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте!“ — добавила она.
“Женщины на параде будут на шпильках. Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?“ — возмутилась депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Журналистка интернет-издания “Левый берег” Соня Кошкина в своем комментарии заметила, что туфли у курсанток на фото “идеальные — устойчивые, с невысоким каблуком, удобной формы”, но также сочла затею неуместной: “Ведь военный парад — это не показ мод”.
Вице-спикер Рады от “Европейской солидарности” Елена Кондратюк и еще три женщины-депутата потребовали от минобороны провести служебное расследование и доложить парламенту, кому пришла в голову такая идея. Они принесли на заседание туфли на каблуках и заявили, что это их подарок Андрею Тарану.
“Провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны… Публично извиниться за такое унижение женщин, которые с оружием в руках продолжают защищать независимость и суверенитет страны”, — заявила с трибуны Кондратюк.
Общественная организация “Женское ветеранское движение” выступила со специальным заявлением.
“Какой же лютый стыд. Девушки служат в той же военной форме как и парни. Почему они вынуждены выдерживать многочасовые тренировки на каблуках?”
“Носители и реализаторы идеи обуть военных в каблуки и гонять по раскаленному летнему асфальту — у вас все хорошо? Чтобы вам, сидя на трибуне, было комфортно обозревать “женщину — украшение армии?“ — говорится в обращении.
“Отмените каблуки и юбки, отмените советское мышление, избавьтесь от него навсегда как от протухшего мусора. Покажите всему миру украинскую женщину — воина храброго, отважного, несокрушимого”, — призвало “Женское ветеранское движение”.
Сообщение о “параде на каблуках” на странице минобороны в “Фейсбуке” было сперва закрыто для комментариев, а 2 июля вообще удалено. Но расширенная статья о нем доступна на официальном сайте armyinform.com.ua.
Преподаватель Военного института Евген Балабушка в ней рассказывает, что репетиции идут ежедневно с 07:30 до 08:30, а затем с 15:00 до 18:00, чтобы избежать полуденной жары, и что “девушки выносливые, хорошо переносят нагрузки, в том числе и погодные”.
Курсантка Иванна Медвидь заявила, что всем довольна, и что маршировать на каблуках “немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся”.
Майор Балабушка также сообщил, что в этом году не только женщины, но и все участники парада пойдут новым строевым шагом, при котором ногу следует поднимать не на 15-20, а на 10-15 сантиметров над землей.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае рассказал, что в параде примут участие 4000 человек и 250 единиц техники.