Бывшая модель Victoria's Secret рассказала неприятную правду о модных показах

34-летняя жительница Австралии объяснила, что недавно нашла свой бюстгальтер с дефиле Victoria’s Secret 2016 года и удивилась его размеру. “Это размер 65А. Чтобы вы понимали, сейчас я ношу бюстгальтеры 75В. Он почти в три раза больше”, — объяснила она.

Малькольм упомянула, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. “Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос, дисморфии (психическое расстройство, характеризующееся хроническим недовольством собой — прим.), предменструального дисфорического расстройства (тяжелая форма предменструального синдрома — прим.), депрессии и тревоги”, — призналась женщина.

Австралийка добавила, что ей все еще нравится работать моделью, но, по ее мнению, индустрия до сих пор слишком строга к внешнему виду девушек.

Подписчики Малькольм поддержали ее в комментариях под роликом. “Я рада, что сейчас ты набрала вес! Выглядишь по-настоящему счастливой”, “Спасибо тебе, что поделилась с нами. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное. Ты очень красивая”, “Милая, мы с тобой! Главное, что все уже позади”, — писали они.

В мае 2019 года участница “Топ-модели по-австралийски” раскрыла жуткую правду о жизни моделей. Тайла Робертс рассказала, что пересматривает фотографии с бэкстейджа показов и вспоминает о том, как ей приходилось просыпаться в пять утра, а затем целый день ходить с толстым слоем косметики на лице “до тех пор, пока глаза не нальются кровью”. По словам Робертс, чтобы заглушить желание есть сладкое, девушкам приходится курить, а туфли, в которых их отправляют на подиум, — всегда на два размера меньше.