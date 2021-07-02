ВИДЕО | Отец спас жизнь четырехлетней дочери благодаря эпизоду сериала "Офис"

Инцидент произошел 25 апреля. В тот день Вера бегала по всему дому, играя в салки, и в какой-то момент замолкла. Отец услышал глухой стук — девочка упала на пол. Сначала мужчина подумал, что она споткнулась и ударилась головой. Он взял ее обмякшее тело на руки и увидел, что у дочери закатились глаза.

Мэтт крикнул старшей дочери Норе, чтобы та срочно позвонила в 911, а сам положил Веру на пол. Отец заметил, что дочь не дышит и постепенно бледнеет. Он абсолютно ничего не знал о сердечно-легочной реанимации. Внезапно ему вспомнился тот эпизод офиса, в котором герои учились делать непрямой массаж сердца на манекене под песню Stayin’ Alive группы Bee Gees.

Мэтт начал делать непрямой массаж сердца под ритм припева песни.

“Я вспомнил, что надо приподнять шею и убедиться, что она не подавилась и что это не припадок. Я паниковал, все было хаотично. Тем временем подключился замечательный оператор 911 и объяснил мне, что надо делать”, — рассказал Мэтт.

Вскоре прибыла скорая помощь. Медики продолжили делать компрессии грудной клетки и использовали дефибриллятор. После второго использования устройства Вера пришла в себя.

Dad uses CPR skills learned from ‘The Office’ to save his four-year-old daughter - https://t.co/7kKberOgaX https://t.co/sShzkGsJlC — Sadce Fake (@racevstime) June 28, 2021

Жена Мэтта Эрин рассказала, что муж испытывал чувство вины по поводу своей некомпетентности до тех пор, пока ему не сказали, что он правильно выполнял реанимационные действия.

Врачи детской больницы в Индианаполисе сообщили, что у Веры произошла остановка сердца. Раньше родители считали, что их дочь абсолютно здорова. Выяснилось, что у ребенка все же имеются проблемы с сердцем. Врачи рекомендовали Вере имплантацию кардиовертера-дефибриллятора, устройства, которое срабатывает, когда происходит угрожающая жизни аритмия сердца.

Теперь Эрин и Мэтт призывают других родителей научиться делать непрямой массаж сердца — это может спасти не только жизни детей и членов семьи, но и многих других людей.