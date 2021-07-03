Что можно узнать о человеке по его голосу?

Трудно переоценить роль, которую играет для человека его голос. Возможно, его значение даже больше, чем наш внешний вид. Приятный голос может поспособствовать успеху и в карьере, и на поприще любви. Зачастую даже не от того, что именно мы говорим, а от звучания нашего голоса зависит, вызовем ли мы симпатию со стороны окружающих, расположим ли к себе новых знакомых или нет. Иные голоса раздражают, другие — вызывают определенные ассоциации или воспоминания. Или - просто ласкают слух.

А еще голос может поведать о характере его обладателя. Это выяснилось в результате исследования, проведенного международной исследовательской группой под руководством Геттингенского университета. В его рамках ученые-психологи проанализировали голоса более 2000 человек и расспросили респондентов об их личностных качествах. Это первое в мире изыскание, где применялась объективная цифровая мера высоты звука, который может производить человеческий голос. Итоги эксперимента впечатляют.

Параметры голоса и черты характера



С одной стороны, психологи не смогли установить прямую связь между параметрами голоса и такими личностными качествами человека, как общительность, психическая неустойчивость, обязательность или открытость. Зато они обнаружили, что женщины и мужчины, обладающие более низким голосом, как правило, склонны к доминантности и экстраверсии, а также отличаются социально-сексуальной ориентацией, то есть чаще проявляют повышенный интерес к случайному сексу вне отношений и с разными партнерами. А вот для людей с высоким голосом характерно то, что они по большей части интроверты и отличаются повышенной раздражительностью.