Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Поможет ли монумент их помирить?

“Мы связаны друг с другом до конца наших дней”. Так ответил в 2018 году Гарри на вопрос о его отношениях со старшим братом.

С тех пор поменялось очень многое. Возможно, они до сих пор связаны, но в последнее время их пути расходились все дальше.

Гарри и Уильям — о Диане в день открытия памятника

“Мы помним ее любовь, стойкость и крепкий характер. Эти качества помогали ей делать добрые дела по всему миру и поменять к лучшему бесчисленное количество жизней”. [Мы надеемся, что эта статуя] навсегда станет символом ее жизни и наследия”.

Открытие памятника происходит на фоне серьезных проблем в семье. Уильям и Гарри будут изображать единство, но тесные отношения между братьями разрушены.

Осведомленные источники утверждают, что общение между братьями сведено к минимуму при обоюдном недовольстве и недоверии.

Перечитывая интервью, которые Уильям и Гарри давали на протяжении ряда лет, невозможно избавиться от мысли: “Как же они дошли до жизни такой?”.

Как открывали памятник

Это событие было довольно скромным, оно прошло тихо и в нем принимали участие только свои. Гостей на открытие статуи пришло очень немного: принцы Уильям и Гарри, две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены комитета по созданию монумента.





Уильям и Гарри вместе вышли в сад около Кенсингтонского дворца, где открыли памятник. Гарри при этом о чем-то оживленного говорил со своими двумя тетями и дядей.

Ни один из принцев во время открытия не выступал. Речей и помпы не было.

Атмосфера на событии была дружеской и профессиональной, без каких-либо явных признаков напряжения за кулисами.

Два брата даже посмеялись вместе, когда готовились снять покрывало с бронзовой статуи. Гарри и Уильям не хотели, чтобы главными в этот день стали их испортившиеся взаимоотношения. Они посвятили его своей маме и ее наследию.





Да, было детское соперничество между братьями. Да, были взаимные поддразнивания. И да, были ссоры.