Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Поможет ли монумент их помирить?(5)
“Мы связаны друг с другом до конца наших дней”. Так ответил в 2018 году Гарри на вопрос о его отношениях со старшим братом.
С тех пор поменялось очень многое. Возможно, они до сих пор связаны, но в последнее время их пути расходились все дальше.
Гарри и Уильям — о Диане в день открытия памятника
“Мы помним ее любовь, стойкость и крепкий характер. Эти качества помогали ей делать добрые дела по всему миру и поменять к лучшему бесчисленное количество жизней”. [Мы надеемся, что эта статуя] навсегда станет символом ее жизни и наследия”.
Открытие памятника происходит на фоне серьезных проблем в семье. Уильям и Гарри будут изображать единство, но тесные отношения между братьями разрушены.
Осведомленные источники утверждают, что общение между братьями сведено к минимуму при обоюдном недовольстве и недоверии.
Перечитывая интервью, которые Уильям и Гарри давали на протяжении ряда лет, невозможно избавиться от мысли: “Как же они дошли до жизни такой?”.
Как открывали памятник
Это событие было довольно скромным, оно прошло тихо и в нем принимали участие только свои. Гостей на открытие статуи пришло очень немного: принцы Уильям и Гарри, две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены комитета по созданию монумента.
Уильям и Гарри вместе вышли в сад около Кенсингтонского дворца, где открыли памятник. Гарри при этом о чем-то оживленного говорил со своими двумя тетями и дядей.
Ни один из принцев во время открытия не выступал. Речей и помпы не было.
Атмосфера на событии была дружеской и профессиональной, без каких-либо явных признаков напряжения за кулисами.
Два брата даже посмеялись вместе, когда готовились снять покрывало с бронзовой статуи. Гарри и Уильям не хотели, чтобы главными в этот день стали их испортившиеся взаимоотношения. Они посвятили его своей маме и ее наследию.
Да, было детское соперничество между братьями. Да, были взаимные поддразнивания. И да, были ссоры.
Но тесная связь между ними была очевидна. Их объединяло общее горе и общая попытка с ним справиться. Во всем, что они говорили друг о друге, сквозили любовь и привязанность.
И тем не менее, выглядевшие неразрывными узы ослабели.
Почему?
Это сложная и глубоко личная история, большая часть которой разыгрывалась не на глазах публики. У них были разногласия по поводу жены принца Гарри Меган, помощников, общественной роли, долга и планов на будущее.
Роберт Лэйси проанализировал, что пошло не так, в своей книге “Битва братьев” (Battle of Brothers).
“Британская королевская семья не должна быть идеальной, — считает он. — И тот факт, что братья в данный момент не дружат, не отменяет ценности и важности королевской семьи. Если разрыв закончится неким примирением, это, возможно, подаст пример всем нам”.
Но пока признаков такого примирения не видно. Раны глубоки. Для их лечения потребуется время, как говорили мне знающие люди.
Разумеется, братья едины в том, что касается памятника и вообще всего, связанного с наследием их матери. Уильям и Гарри совместно заказали монумент и контролировали ход работы.
Существующие памятники
“Я думаю, что церемония открытия будет очень эмоциональной, — говорит Тесси Ойо- глава фонда премии имени Дианы. — Мысли сыновей сфокусируются на матери, и это очень существенно. Мы увидим ее их глазами”.
Королевский фотограф газеты Sun Артур Эдвардс 45 лет наблюдал жизнь Виндзоров через свой объектив. Он видел все — народное обожание Дианы и искреннее сочувствие ее сыновьям после гибели принцессы. В день открытия статуи ему особенно грустно.
“Я сказал бы так: если это не растопит лед между ними, то ничто не растопит”, — сказал он мне.
“Это их мать, человек, которого они любили больше всех на свете… и если они не поймут, какая это великая минута и не пожмут друг другу руки, не найдут друг для друга доброго слова — что поделаешь?”.
Появление Уильяма и Гарри рядом со статуей их матери и домом их детства, Кенсингтонским дворцом, пробуждает массу воспоминаний.
Принцесса Диана и сейчас продолжает оказывать влияние на королевскую семью. Статуя станет признанием этого факта — а также новым местом паломничества в Лондоне.
Те, кто знает Уильяма и Гарри, надеются, что сегодняшний день принесет нечто большее. Что под взглядом мамы они смогут отбросить взаимные счеты и разочарования и начать залечивать раны.